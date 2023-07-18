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В Заринске построят парк с рыжей подсветкой, имитирующей процесс тушения кокса

В парке появятся места для отдыха и занятий спортом, детские площадки

18 июля 2023, 15:48, ИА Амител

В Заринске на месте пустыря создается парк "Прометей" площадью больше пяти гектаров. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своем Telegram-канале.

"Парк построят благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году на конкурс поступило 280 заявок из 75 регионов страны. Победителями стали 160 проектов, в том числе была одобрена заявка города Заринска", – отметил Томенко.

В парке появятся места для отдыха и занятий спортом, детские площадки. Также установят необычный арт-объект: площадку с огненно-рыжей подсветкой, имитирующей процесс тушения кокса – это отсылка к предприятию "Алтай Кокс".

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