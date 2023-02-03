Для алтайских медиков, оставшихся без выплат от Мишустина, введут краевые надбавки

Но не для всех. Мера поддержки коснётся сотрудников районных больниц, поликлиник и скорой помощи

03 февраля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Некоторым врачам и медсёстрам Алтайского края, которые не получат новые социальные выплаты от государства, будут доплачивать точно такие же суммы из регионального бюджета, как и федеральные. Об этом amic.ru сообщили в краевом Минздраве. В ведомстве уточнили, что речь идёт не обо всех оставшихся медиках. Мера коснётся сотрудников районных больниц, поликлиник и скорой помощи, чья деятельность не входит в программу ОМС. Инициатива уже прорабатывается на уровне краевого правительства.

Фтизиатры, психиатры и венерологи

Соцвыплаты, о которых в конце прошлого года объявил премьер-министр Михаил Мишустин, с февраля будут начислять врачам, фельдшерам и медсёстрам районных больниц, поликлиник и станций скорой помощи. Но оказалось, что денег дождутся не все.

"Я участковый врач-фтизиатр в центральной районной больнице, мне положена специальная социальная выплата?" – такой вопрос одного из медиков опубликовал краевой Минздрав.

В ведомстве сообщили, что фтизиатрам федеральная прибавка к зарплате не положена: их деятельность не входит в программу ОМС.

"Медицинская помощь по профилям психиатрия, наркология, фтизиатрия, венерология и др. не входят в программу ОМС, поэтому данным постановлением для врача-фтизиатра специальная социальная выплата не установлена", – пояснили в Министерстве здравоохранения региона.

Край поможет

Но эту проблему в ведомстве уже пообещали решить. По данным Минздрава, соответствующее постановление уже разрабатывают на краевом уровне.

"В настоящее время разрабатывается проект постановления Алтайского края об установлении социальных выплат в аналогичных размерах для медицинских работников, оказывающих не входящую в программу ОМС скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение", – пояснили в крайздраве.

Так что фтизиатры, психиатры, венерологи и другие специалисты, которые работают в ЦРБ и поликлиниках, без прибавки к зарплате не останутся.

Напомним, размер федеральных выплат, в зависимости от должности сотрудника, составит от 4 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно. Подробнее о том, кто будет получать эти деньги, а кому никаких выплат не положено, читайте в материале amic.ru.