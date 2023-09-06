Томенко вместе с Серышевым посетили предприятия ОПК в Бийске

В этом году на модернизацию производства ФНПЦ "Алтай" по линии Минпромторга РФ выделена субсидия. Техническое перевооружение идет и на "Сибприбормаше"

06 сентября 2023, 18:57, ИА Амител

































Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края посетил Бийск, где побывал на предприятиях оборонного комплекса вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что организации продолжают наращивать производство, как выполняя гособоронзаказ, так и выпуская гражданскую продукцию.

Томенко отметил, что в этом году на модернизацию производства ФНПЦ "Алтай" по линии Минпромторга РФ выделена субсидия. Техническое перевооружение идет и на "Сибприбормаше".

"Уделяем особое внимание оборонщикам. Помимо четкого выполнения государственных задач, развитие оборонных предприятий в нашем крае важно с точки зрения улучшения ситуации на рынке труда. Это и новые вакансии, и стабильная работа уже почти для 24 тысяч жителей нашего края, занятых в этом секторе", – подчеркнул глава региона.