Томенко решил, куда направить заработанные сверх плана миллиарды рублей
Деньги пойдут на подготовку к зиме и другие не менее важные цели
06 сентября 2023, 10:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил дополнительно направить 3,5 млрд рублей городам и районам, сельскому хозяйству, на дорожные работы, подготовку к зиме и строительство нового детского сада. Об этом губернатор заявил на заседании президиума рабочей группы по обеспечению экономической стабильности. Эти деньги регион получил благодаря росту доходов предприятий. Рассказываем, куда именно направят дополнительные средства.
Откуда у Алтайского края появилось еще 3,5 млрд рублей?
Благодаря росту оборотов и доходов предприятий. Так, за семь месяцев все организации Алтайского края заработали на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Но в ряде сфер рост намного выше. В промышленном, строительном, энергетическом и банковском секторах доходы увеличились на 56%. Наибольший рост - 56% - по налогу на прибыль от промышленных предприятий, строительных компаний, энергетического комплекса и банковского сектора.
Кроме того, на 15% выросли отчисления по НДФЛ благодаря росту зарплат. По словам зампреда правительства Данила Ситникова, это позволило получить дополнительно 3,5 млрд рублей в региональный бюджет из собственных источников.
Куда пойдут эти средства?
Деньги пойдут на помощь городам и районам, предприятиям сельского хозяйства, которые пострадали от засухи, на подготовку к отопительному сезону, на строительство нового детсада в Барнауле, на покупку новой дорожной техники для ГУП и подготовительные работы по ремонту. Корректировка бюджета должна быть проведена в ближайшие недели.
"У нас намечается рост собственных доходов за полгода на 18%, за семь месяцев – на 20%. Очевидно, что эта цифра будет иметь тенденцию к росту. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Поэтому я определил дополнительные направления для увеличения расходов", – приводит пресс-служба правительства Алтайского края слова Виктора Томенко.
Вот, как конкретно распределят 3,5 млрд рублей:
- Самый большой объем – более 2 млрд рублей – направят на поддержку органов местного самоуправления.
- 600 млн рублей выделят на увеличение расходов дорожного фонда.
- Еще 300 млн рублей будет направлено на покупку дорожной техники.
- 460 млн рублей выплатят отдельным категориям граждан в виде материальной помощи.
- 235 млн рублей потратят на матподдержку населения по части оплаты услуг ЖКХ.
- 290 млн рублей уйдет на краевую адресную инвестиционную программу (КАИП). По ней в регионе ремонтируют социальные объекты.
- На поддержку сельского хозяйства направят 226 млн рублей.
Наконец, по 60 млн рублей выделят на развитие двух сфер – спорта и образования.
По словам Виктора Томенко, в настоящее время доходы бюджета Алтайского края превысили план на несколько миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря системной и постоянной поддержке предприятий и бизнеса. Они успешно преодолели пандемию и кризис и наращивают обороты. По итогам первого полугодия 2023 года исполнение краевого бюджета по доходам составило 78,9 млрд рублей, или 109% к уровню прошлого года. Расходы составили 79,5 млрд рублей.
Как в регионе растет индекс промышленного производства?
Зампред правительства Анатолий Нагорнов отметил, что инвестиционные вложения в экономическую и социальную сферу уже показали положительные результаты. Так наибольшие показатели индекса промышленного производства (ИПП), по данным министерства промышленности и энергетики края, в выпуске автокомпонентов. В период с января по июль включительно он составил 138,3%. За семь месяцев 2023 года объем выпуска на предприятии ООО УК "АЗПИ" увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Предприятия адаптируются к новым условиям благодаря своевременно принятым решениям по поддержке на федеральном и региональном уровне и реализации плана губернатора Томенко по обеспечению экономической устойчивости в условиях внешнего санкционного давления. Предприятия наращивают темпы выпуска продукции, что мы видим по росту показателей. Сформированный запас прочности не дал просесть в основных секторах экономики и в прошлые годы. До конца года прогнозируем сохранение положительного роста", – рассказал Нагорнов.
10:27:58 06-09-2023
Дорогой Губернатор обрати свой взор на Аграрный университет, прокатись по общежитиям и учебным площадкам, ведь Мы Аграрный край, а специалистов учим в кошмарных условиях!!! Бытиё - определяет -сознание!
10:55:32 06-09-2023
Колхозник (10:27:58 06-09-2023) Дорогой Губернатор обрати свой взор на Аграрный университет,... Что же только на АГАУ??? На все ВУЗы, их инфраструктуру надо обращать внимание!
12:10:12 06-09-2023
Колхозник (10:27:58 06-09-2023) Дорогой Губернатор обрати свой взор на Аграрный университет,... будущих учителей учат в таких же условиях
15:59:46 08-09-2023
Колхозник (10:27:58 06-09-2023) Дорогой Губернатор обрати свой взор на Аграрный университет,... А институт ветеринарной медицины больше похож на скотный двор.
10:31:50 06-09-2023
Лучше бы еще на повышение зарплаты людям направил, а то везде говорят что у нас средняя зп в районе 45 тыс. руб., а где она??????
10:35:41 06-09-2023
Анастасия (10:31:50 06-09-2023) Лучше бы еще на повышение зарплаты людям направил, а то везд... Про инфляцию почитай, что ли...
10:45:00 06-09-2023
Гость (10:35:41 06-09-2023) Про инфляцию почитай, что ли... ... А почему не про красную шапочку?
10:53:15 06-09-2023
Гость (10:45:00 06-09-2023) А почему не про красную шапочку?... Тебе и про Красную шапочку непонятно будет.
12:11:00 06-09-2023
Гость (10:45:00 06-09-2023) А почему не про красную шапочку?... сказочников нынче хватает
10:50:45 06-09-2023
Гость (10:35:41 06-09-2023) Про инфляцию почитай, что ли... ... типа если поднять зп, то инфляция вверх скаканет? тогда получается по твоей логике надо всем вообще зп не платить и ввести натуральный обмен всего на все. и придет щастье. инфляция умрет медленной и мучительной смертью.
11:00:41 06-09-2023
Гость (10:50:45 06-09-2023) типа если поднять зп, то инфляция вверх скаканет? тогда полу... Платить зп нужно конечно, но при этом нужно строго следить за соотношением денежной и товарной массы, чтобы они соответствовали друг другу. Если производить мало товаров и услуг, а платить большие зп, вся эта денежная лавина встанет против маленькой такой массы товаров и услуг и сами понимаете, что будет дальше. Академический пример - Зимбабве с их бумажными купюрами в 100 трлн. зимбабвийских долларов (ZWL), где чашка кофе стоила 200 млн. ZWL. В 2009 году ZWL был деноминирован по курсу 1 000 000 000 000 старых ZWL = 1 новому ZWL.
16:13:58 06-09-2023
Экономист (11:00:41 06-09-2023) Платить зп нужно конечно, но при этом нужно строго следить з... да, тяжело объяснять такие простые вещи комментаторам с эффектом Даннинга-Крюгера =)
10:53:36 06-09-2023
Гость (10:35:41 06-09-2023) Про инфляцию почитай, что ли... ... продолжу. инфляцию я на себе каждый день ощущаю. при том что мои доходы не увеличиваются. так что наверное все таки не зп играет главную роль в росте инфляции?
11:07:43 06-09-2023
Гость (10:53:36 06-09-2023) продолжу. инфляцию я на себе каждый день ощущаю. при том что... Если Ваши доходы не увеличились, это не значит, что они не увеличились у других. Кто-то в любом случае является получателем той избыточной денежной массы, которая вылилась на нас всех (в разной пропорции) с 2020 года и продолжает литься
12:12:16 06-09-2023
Гость (10:53:36 06-09-2023) продолжу. инфляцию я на себе каждый день ощущаю. при том что... ясен пень, сдерживание цен
10:56:14 06-09-2023
Анастасия (10:31:50 06-09-2023) Лучше бы еще на повышение зарплаты людям направил, а то везд... Абсолютно правы!!!!!!!!!! Бюджетники и не только Вас поддерживают!
14:24:26 06-09-2023
Анастасия (10:31:50 06-09-2023) Лучше бы еще на повышение зарплаты людям направил, а то везд... Миллиард — это тыща миллионов. Официальная численность края — два миллиона. Получается, разом выплатить всем по писот рэ и усё.
06:54:33 07-09-2023
Анастасия (10:31:50 06-09-2023) Лучше бы еще на повышение зарплаты людям направил, а то везд... Горд есть такой в Казахстане.
10:45:53 06-09-2023
3 млрд. руб. - это целых 30% стоимости жизненноважного тоннеля под жд вокзалом. Главное начать, а дальше всем миром вытянем. Без тоннеля город так и будет состоять их двух разделенных частей, а люди будут ежедневно страдать
10:54:32 06-09-2023
Гость (10:45:53 06-09-2023) 3 млрд. руб. - это целых 30% стоимости жизненноважного тонне... Я полвека в Барнауле прожил без тоннеля, и еще столько же о нём вспоминать не буду. Лично мне он не нужен. И своими деньгами я не согласен участвовать в его строительстве.
11:04:05 06-09-2023
Гость (10:54:32 06-09-2023) Я полвека в Барнауле прожил без тоннеля, и еще столько же о ... Несознательный Вы человек, эгоистичный. Живете скорее всего где-нибудь на Деповской и Вам хорошо. Подумайте о жителях спальных районов и каково им, каждый день терять столько времени в пробках и наматывать лишние километры?
11:22:56 06-09-2023
Гость (11:04:05 06-09-2023) Несознательный Вы человек, эгоистичный. Живете скорее всего ... Лопату в зубы и рой!
14:27:53 06-09-2023
Гость (11:04:05 06-09-2023) Несознательный Вы человек, эгоистичный. Живете скорее всего ... я живу на павлике, работаю на попова, в центре бываю 1-2 раза в месяц, все есть в моем районе, зачем мне ваш подкоп? с этим бредом и самокатами к ЛДПР а вот общаги отремонтировать - тут можно и потратиться
15:04:55 06-09-2023
Гость (14:27:53 06-09-2023) я живу на павлике, работаю на попова, в центре бываю 1-2 ра... ВУЗы платно обучают, пусть и тратятся
10:57:22 06-09-2023
Гость (10:45:53 06-09-2023) 3 млрд. руб. - это целых 30% стоимости жизненноважного тонне... Бредский бред!
11:13:14 06-09-2023
Гость (10:57:22 06-09-2023) Бредский бред!... Кто-то также говорил и про М52, мол зачем ее расширять с 2 до 4х полос и так сойдет. А ее расширяют потихоньку и расширят в итоге. И до тоннеля дойдет очередь, вопрос времени и воли
12:07:57 06-09-2023
Гость (10:45:53 06-09-2023) 3 млрд. руб. - это целых 30% стоимости жизненноважного тонне... Я не то, чтобы не против, а может попу высунуть из машины и пешком пройти? И попа меньше станет. Я за хороший ОТ и велосипеды.
11:08:53 06-09-2023
а я бы направил деньги на создание нового ведомства которое контролировало бы автомобилистов в пределах города. Именно это ведомство сделало бы проезд частного авто по центру и в зеленых зонах платным и по пропускам, следило бы и устраняло ямы и чистило бы зимой пешеходники -как раз на собираемые с автолюбителей деньги. Ну и озеленяло город - больше дендрариев, городских общественных фруктовых садов и т д
12:30:54 06-09-2023
Гость (11:08:53 06-09-2023) а я бы направил деньги на создание нового ведомства которое ... Автомобилисты платят транспортный налог и акцизы, заложенные в цене бензина плюс Платон
11:15:10 06-09-2023
Направьте деньги сельсоветам в краевые центры. Денег нет на закупку мусорных контейнеров. А их отсутствие приводит к тому, что жители не получают услугу вывоза мусора, хотя оплачивают ее. И правды не добиться. Кому кричать? Кто наведет порядок?
11:31:48 06-09-2023
Гость (11:15:10 06-09-2023) Направьте деньги сельсоветам в краевые центры. Денег нет на ... Порядок может навести только один человек, просто пока времени не хватило. Но мы , а это 68% населения поддержим его на выборах. И наш прекрасный край будет и дальше идти по пути развития семимильными шагами
11:27:00 06-09-2023
Центр города, дома в ужасном состояние. Разрушаются, еще есть прочность с сов времени. Новостройки лет через 10 тоже посыпяться. Управляющие компании в городе, чаще всего беспредел. Там давно по каждому рук-лю тюрьма плачет. А инспекция, которая должна их контролировать, наоборот защищает. А может УК работников взяли на попуки, им платят. Вот бы на что обратить внимание Томенко. ЖКХ погрязло в коррупции, махинациях.
12:08:21 06-09-2023
Курс доллара на утро уже 98
23:30:24 06-09-2023
Гость (12:08:21 06-09-2023) Курс доллара на утро уже 98... зачем доллары то? им же кирдык, а Америка банкрот, там негры от голода мрут
12:09:42 06-09-2023
другие не менее важные цели...как мне это нравится
12:35:16 06-09-2023
В казино блэкджек и проститутки...
13:01:33 06-09-2023
На весь край сумма микроскопическая.Сюда ,для начала,надо 35 миллиардов,чтобы как то вдохнуть жизнь в самые необходимые сферы.
13:11:46 06-09-2023
На подготовку к отопительному сезону. Идея хорошая, но при таких тарифах надо задать вопрос почему потребовались дополнительные средства. Или тарифы с потолка, не учитывают планов, инвестпроектов, капвложений и т.д? Мне кажется дело в другом, масса чиновников в муниципалитетах и управляющих компаниях тупо потребляют деньги без отдачи без учёта KPI как целевого так и личного. Предлагаю доп средства направить на опттмизацию затрат в ЖКХ, на инновации и переподготовку специалистов среднего звена.
13:55:19 06-09-2023
Очень тяжелое решение для нашей власти. И себя не обидеть, и глаза людям замылить.
17:56:09 06-09-2023
У нас в садике из системы вода уходит под садик подмывает садик уже 3 года, никто не собирается находить утечку воды, заведующая вместе с директором умалчивают везде ,ждут когда детей завалит, детей страшно водить в садик. А деньги выделяемые на садик опять уйдут в карманы чиновникам .
11:27:00 07-09-2023
Гость (17:56:09 06-09-2023) У нас в садике из системы вода уходит под садик подмывает са... Какой сад?
20:50:08 06-09-2023
Где деньги ,заложенные в бюджет 23 года на повышение зарплат бюджетникам, попадающим под майские указы? Помниться, сколько было фанфар со стороны законодательной и исполнительной власти в октябре прошлого года по поводу повышения зарплат на 8,7% с первого января 23 года! После этого - мертвая тишина! Премьер Мишустин объявил уже о втором повышении зарплат бюджетникам в этом году с октября, а у нас ещё и первого не было. А ведь объявляли, что деньги целевые, строго на зарплаты?!
05:35:31 07-09-2023
Наших сити менеджеров нужно в Китай отправить в командировку, чтобы они увидели как строят мосты, тоннели, вокзалы и прочую инфраструктуру, без коррупции, панибратства и откатов, чинить мост 1,5 года за это в Китае жестко спросят, тоннель прорыть надо 50 лет мечтать, мост через реку в обход города, такие вещи строятся очень быстро.
08:40:32 07-09-2023
Обратили бы внимание на п южный везде разруха как после бомбежки,нигде ничего не убирается куда только не обращалась,бесполезно
08:55:33 07-09-2023
Лучше бы от закупили,троллейбусы,автобусы,сразу бы видно было на что ушли деньги,а так разворуют как всегда.
09:19:33 07-09-2023
Каждое утро наблюдаю как люди на работу, а дети в школу идут по пер.Ангарский на пос.Кирова.В прошлом году здесь сделали дорогу, обещали в этом году тротуары.Уже опять осень, грязь и огромные лужи.Из-за большого количества транспорта невозможно перейти на другую сторону дороги.Администрация,проверьте этот участок дороги, ведь дополнительно выделены деньги на ремонт дорог.
08:00:14 08-09-2023
Я в бешенстве Барнаул и плижние города и районы- все что хотите. А дальше, что не люди живут? У нас автобус отменили из-за что дорог нету.Вы понимаете деревню лишить автобуса! Им все равно на нас, на детей, на студентов, на пожилых людей.
16:26:16 08-09-2023
Пишите в Спортлото. Собственно писать здесь как раз и равнозначно этому.