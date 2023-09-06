Томенко решил, куда направить заработанные сверх плана миллиарды рублей

Деньги пойдут на подготовку к зиме и другие не менее важные цели

06 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил дополнительно направить 3,5 млрд рублей городам и районам, сельскому хозяйству, на дорожные работы, подготовку к зиме и строительство нового детского сада. Об этом губернатор заявил на заседании президиума рабочей группы по обеспечению экономической стабильности. Эти деньги регион получил благодаря росту доходов предприятий. Рассказываем, куда именно направят дополнительные средства.

Откуда у Алтайского края появилось еще 3,5 млрд рублей?

Благодаря росту оборотов и доходов предприятий. Так, за семь месяцев все организации Алтайского края заработали на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Но в ряде сфер рост намного выше. В промышленном, строительном, энергетическом и банковском секторах доходы увеличились на 56%. Наибольший рост - 56% - по налогу на прибыль от промышленных предприятий, строительных компаний, энергетического комплекса и банковского сектора.

Кроме того, на 15% выросли отчисления по НДФЛ благодаря росту зарплат. По словам зампреда правительства Данила Ситникова, это позволило получить дополнительно 3,5 млрд рублей в региональный бюджет из собственных источников.

Куда пойдут эти средства?

Деньги пойдут на помощь городам и районам, предприятиям сельского хозяйства, которые пострадали от засухи, на подготовку к отопительному сезону, на строительство нового детсада в Барнауле, на покупку новой дорожной техники для ГУП и подготовительные работы по ремонту. Корректировка бюджета должна быть проведена в ближайшие недели.

"У нас намечается рост собственных доходов за полгода на 18%, за семь месяцев – на 20%. Очевидно, что эта цифра будет иметь тенденцию к росту. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Поэтому я определил дополнительные направления для увеличения расходов", – приводит пресс-служба правительства Алтайского края слова Виктора Томенко.

Вот, как конкретно распределят 3,5 млрд рублей:

- Самый большой объем – более 2 млрд рублей – направят на поддержку органов местного самоуправления.

- 600 млн рублей выделят на увеличение расходов дорожного фонда.

- Еще 300 млн рублей будет направлено на покупку дорожной техники.

- 460 млн рублей выплатят отдельным категориям граждан в виде материальной помощи.

- 235 млн рублей потратят на матподдержку населения по части оплаты услуг ЖКХ.

- 290 млн рублей уйдет на краевую адресную инвестиционную программу (КАИП). По ней в регионе ремонтируют социальные объекты.

- На поддержку сельского хозяйства направят 226 млн рублей.

Наконец, по 60 млн рублей выделят на развитие двух сфер – спорта и образования.

По словам Виктора Томенко, в настоящее время доходы бюджета Алтайского края превысили план на несколько миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря системной и постоянной поддержке предприятий и бизнеса. Они успешно преодолели пандемию и кризис и наращивают обороты. По итогам первого полугодия 2023 года исполнение краевого бюджета по доходам составило 78,9 млрд рублей, или 109% к уровню прошлого года. Расходы составили 79,5 млрд рублей.

Как в регионе растет индекс промышленного производства?

Зампред правительства Анатолий Нагорнов отметил, что инвестиционные вложения в экономическую и социальную сферу уже показали положительные результаты. Так наибольшие показатели индекса промышленного производства (ИПП), по данным министерства промышленности и энергетики края, в выпуске автокомпонентов. В период с января по июль включительно он составил 138,3%. За семь месяцев 2023 года объем выпуска на предприятии ООО УК "АЗПИ" увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.