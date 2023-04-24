Томенко: водоснабжение домов на станции Третьяково восстановлено

Глава региона подключил к решению вопросу Минстрой — коммунальщики оперативно приступили к работе и заменили засорившийся участок сети

24 апреля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию в Третьяковском районе на станции Третьяково, где 59 домов остались без воды. В своём Telegram-канале он заявил, что причиной коммунальной проблемы стал выход из строя насоса.

"Сразу, как узнал, подключил к решению вопроса Минстрой. Коммунальщики оперативно приступили к работе, заменили засорившийся участок сети. К сегодняшнему вечеру водоснабжение удалось полностью восстановить", – рассказал глава региона.

Напомним, что о ситуации на станции Третьяково рассказывали местные жители в соцсетях. По их словам, воды там не было несколько дней. Сложнее всего пришлось владельцам крупного рогатого скота, которым было нечем поить животных.