Томенко встретился с выпускниками и спросил, как сделать Алтай лучше для молодежи

Губернатор поблагодарил выпускников за отличные результаты учебы и отметил, что их успехами гордятся не только близкие, но и малая родина

21 июня 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками школ и поинтересовался у них, как сделать регион более привлекательным для молодежи. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, встреча прошла на площадке федеральной сети "Точка кипения" Алтайского государственного университета.

Губернатор поблагодарил выпускников за отличные результаты учебы и отметил, что их успехами гордятся не только близкие, но и малая родина. Он пожелал им не прекращать свое развитие и стремиться быть лучшими и дальше.

Каждый из выпускников смог задать свой вопрос. Была затронута и тема профессий будущего, речь шла о том, какие специальности в перспективе окажутся актуальными, востребованными именно в Алтайском крае.

Томенко отметил, что на Алтае развиваются различные сферы и везде нужны современные подходы. Будущее, по мнению губернатора, за технологиями, в том числе цифровыми.

"Думаю, искусственный интеллект будет делать каждый шаг шире предыдущего, а работа с большими данными станет естественным процессом во многих организациях. Во всех сферах, в том числе привычных профессиях вроде инженера, будет появляться больше новых инструментов работы. Знаю, что наши вузы обновляют свои программы с учетом современных требований", – сказал Томенко.

Выпускникам Томенко предложил подумать, что еще нужно сделать на Алтае, чтобы здесь хотелось жить и работать. Выпускники озвучили свои пожелания: оказывать больше поддержки профессиональным спортсменам, а также совершенствовать образовательные программы. Глава региона заявил, что учтет эти мнения в своей работе.