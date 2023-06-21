Томенко встретился с выпускниками и спросил, как сделать Алтай лучше для молодежи
Губернатор поблагодарил выпускников за отличные результаты учебы и отметил, что их успехами гордятся не только близкие, но и малая родина
21 июня 2023, 21:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками школ и поинтересовался у них, как сделать регион более привлекательным для молодежи. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, встреча прошла на площадке федеральной сети "Точка кипения" Алтайского государственного университета.
Губернатор поблагодарил выпускников за отличные результаты учебы и отметил, что их успехами гордятся не только близкие, но и малая родина. Он пожелал им не прекращать свое развитие и стремиться быть лучшими и дальше.
Каждый из выпускников смог задать свой вопрос. Была затронута и тема профессий будущего, речь шла о том, какие специальности в перспективе окажутся актуальными, востребованными именно в Алтайском крае.
Томенко отметил, что на Алтае развиваются различные сферы и везде нужны современные подходы. Будущее, по мнению губернатора, за технологиями, в том числе цифровыми.
"Думаю, искусственный интеллект будет делать каждый шаг шире предыдущего, а работа с большими данными станет естественным процессом во многих организациях. Во всех сферах, в том числе привычных профессиях вроде инженера, будет появляться больше новых инструментов работы. Знаю, что наши вузы обновляют свои программы с учетом современных требований", – сказал Томенко.
Выпускникам Томенко предложил подумать, что еще нужно сделать на Алтае, чтобы здесь хотелось жить и работать. Выпускники озвучили свои пожелания: оказывать больше поддержки профессиональным спортсменам, а также совершенствовать образовательные программы. Глава региона заявил, что учтет эти мнения в своей работе.
02:01:37 22-06-2023
Молодец. Надо перед выборами с людьми пообщаться.
08:55:07 22-06-2023
"Выпускники озвучили свои пожелания: оказывать больше поддержки профессиональным спортсменам, а также совершенствовать образовательные программы. Глава региона заявил, что учтет эти мнения в своей работе.""-Ну БУГаГаГАГАГА же!!!!!)))))))
11:18:11 22-06-2023
на толке столько накидали комментариев про советы губернатора выпусникам оставаться в крае, что комментирование быстро отключили
12:19:26 22-06-2023
Гость (11:18:11 22-06-2023) на толке столько накидали комментариев про советы губернатор... Я тоже это заметил! Ссыкляшки!
12:23:00 22-06-2023
Прочитайте новость выше о сокращении мест в аспирантуре и магистратуре в ведущем вузе края АлтГУ и станет понятно , как сделать край более привлекательным для молодежи. Зачем этот дешёвый популизм?
14:38:55 22-06-2023
Гость (12:23:00 22-06-2023) Прочитайте новость выше о сокращении мест в аспирантуре и ма... Что что лизм?