Людей не бросим. Как Томенко побывал в Егорьевском районе, где бушует лесной пожар

Ситуация с лесным пожаром на территории Лебяжинского лесничества остается тяжелой

21 июня 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Алтайский край попросил помощи у губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в тушении пожара в Егорьевском районе, который бушует уже третьи сутки. Краю нужны дополнительные силы и средства парашютно-десантной пожарной службы. 20 июня в Егорьевском районе побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он встретился с жителями поселка Перешеечного, побывал на месте пожара, поговорил со спасателями, а также провел выездное совещание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. По итогам совещания было принято решение признать ситуацию в Егорьевском районе чрезвычайной. Что сейчас происходит на месте пожара и как с ним борются – в нашем материале.

Ситуация с лесным пожаром на территории Лебяжинского лесничества остается тяжелой: осадков в районе в ближайшие дни не ожидается, а шквалистый ветер только добавляет огню силу.

В соцсетях люди пишут, что столб дыма от пожара видно даже за 40 километров от Рубцовска. Лес горит уже третьи сутки. Несмотря на все действия спасателей, площадь возгорания разрастается. И сегодня огнем уже охвачено до 3,4 тыс. га.

Глава региона Виктор Томенко 20 июня выехал в Егорьевский район к месту лесного пожара.

Жители поселка Перешеечный губернатора встречали у местного сельсовета. Люди взволнованы: в поселке проживает много пенсионеров, которые опасаются и за свое имущество, и свои жизни.





















































Виктор Томенко в Егорьевском районе / Фото: Антон Федотов

Виктор Томенко подчеркнул, что работа по тушению пожара идет непрерывная. В усиленном режиме работают все краевые ведомства. А также отметил, что специально приехал, чтобы на месте узнать, какие проблемы есть с пожаротушением, и если потребуется, принять дополнительные меры.

"Сейчас в рамках совещания мы обсудим вопросы, текущую обстановку, примем необходимые решения. Если потребуется – привлечем дополнительные силы", – успокоил жителей Виктор Томенко.

Помогает самолет-амфибия

На помощь в борьбе с огнем в Алтайский край прилетел из Красноярского края уникальный самолет-амфибия БЕ-200ЧС. Только за минувший день он совершил порядка восьми сбросов воды на горящий лес. Самолет отправляют на самые проблемные точки пожара. Благодаря его помощи удалось ликвидировать угрозу перехода лесного пожара на населённые пункты. Именно это задача – удержать огонь вдали от людей – является одной из приоритетных.

На всякий случай жители поселков Перешеечный, Новосоветский, село Речка-Кормиха тоже оповещены о возможной опасности и информированы по вопросам эвакуации.

Также власти решили эвакуировать в Рубцовск пациентов Егорьевского детского психоневрологического интерната и Лебяженской туберкулезной больницы – всех, кому необходим особый уход.

Обстановку в лесничестве непрерывно мониторит беспилотник.

Глава Алтайского края побывал на кромке пожара в Лебяжинском лесничестве, оценил обстановку и поблагодарил спасателей за тяжелую и опасную работу.





































Виктор Томенко в Егорьевском районе / Фото: Антон Федотов

Во время заседания штаба с участием МЧС и МВД губернатор дал поручение ведомствам оперативно реагировать на ситуацию с пожаром. А также нужно наращивать силы в борьбе с огнем.

"Работа МЧС и арендаторов, которую мы сегодня увидели, организована по уму, как надо. На пожаре работают вертолет, беспилотник, самолет Бе-200 федеральной группировки, на который возлагаются большие надежды. Но погода все-таки нам не позволяет менять режим работы и тем более ее ослаблять. Мы приняли решение запросить поддержку Авиалесоохраны. Органы, которые задействованы в тушении пожара, должны функционировать в режиме повышенной готовности", – отметил Виктор Томенко.

Также губернатор Алтайского края поддержал предложение обратиться за подкреплением и запросить на помощь в район 30 десантников-пожарных Авиалесоохраны из ХМАО. Соответствующее письмо уже подписано и отправлено губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Поддерживать порядок

На территории Егорьевского района по решению штаба введен режим чрезвычайной ситуации.

Глава региона поручил ответственным лицам проводить профилактическую работу среди населения.

"Люди волнуются. Много людей пенсионного возраста, которым требуется помощь физического порядка", – подчеркнул губернатор.

Также он поручил обеспечить общественный порядок и организовать помощь жителям в решении важных вопросов. В частности, обеспечить сотовой связью вне очереди населенные пункты, которым угрожают лесные пожары и наладить систему оповещения жителей о пожарной обстановке.

Между тем полиция начала расследование причин пожара. Есть версия, что это мог быть поджог. Как только позволят условия, на место пожара приедут специалисты пожарно-технической лаборатории.

Что известно о пожаре в Егорьевском районе?

Крупный пожар в Егорьевском районе начался на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Огонь распространился на площадь более 5 тыс. гектаров, временно была перекрыта трасса. Тот пожар удалось потушить.

Но 19 июня возник новый. Сейчас серьезно осложняет обстановку сильный ветер.

Пожар тушат не менее 199 человек: сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза и "Алтайлеса", подключились арендаторы лесных участков. Задействованы 59 единиц техники.

На территории района подготовлен пункт временного размещения, куда при необходимости эвакуируют жителей.

Место пожара опахали. На точку выдвинулась аэромобильная группировка и оперативная группа ГУ МЧС по Алтайскому краю с беспилотной авиасистемой. Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России отправил на тушение самолет Бе-200 ЧС.