В России могут разрешить людям без гражданства служить в армии по контракту
Законопроект прошел согласование в силовых ведомствах
19 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность служить в армии по контракту людям без гражданства.
Как пишет ТАСС, с такой инициативой в апреле этого года выступил Минюст РФ. Затем проект согласовали в МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны.
Также документ получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Ранее в СМИ обсуждали возможное введение всеобщей воинской обязанности в России. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что принять такой закон вынуждает сложившаяся геополитическая обстановка.
09:20:01 19-04-2025
Да уж
09:35:55 19-04-2025
Гастарбайтеры напряглись...
10:30:07 19-04-2025
Всё так плохо ?