НОВОСТИОбщество

В России могут разрешить людям без гражданства служить в армии по контракту

Законопроект прошел согласование в силовых ведомствах

19 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность служить в армии по контракту людям без гражданства.

Как пишет ТАСС, с такой инициативой в апреле этого года выступил Минюст РФ. Затем проект согласовали в МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны.

Также документ получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. 

Ранее в СМИ обсуждали возможное введение всеобщей воинской обязанности в России. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что принять такой закон вынуждает сложившаяся геополитическая обстановка.

Армия Законопроекты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:20:01 19-04-2025

Да уж

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:35:55 19-04-2025

Гастарбайтеры напряглись...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:07 19-04-2025

Всё так плохо ?

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров