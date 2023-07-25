Томенко зарегистрировали кандидатом на губернаторские выборы в Алтайском крае

Глава региона отметил, что избирательная кампания 2023 года продолжается. Одновременно с этим идет и работа по решению текущих вопросов

25 июля 2023, 18:45, ИА Амител













































Фото: Антон Федотов

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала губернатора Алтайского края Виктора Томенко кандидатом на должность главы региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что избирательная кампания 2023 года продолжается. Одновременно с этим идет и работа по решению текущих вопросов.

"На сегодня уже многое сделано и делается ради того, чтобы наши города и сёла становились уютнее и красивее, чтобы доходы жителей края росли. Много внимания уделяем сохранению лидерства в сельском хозяйстве – кормим не только Сибирь, но и всю Россию", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, Алтайскому краю удается укреплять свои позиции и в других отраслях экономики. В том числе и за счет импортозамещения в сельхозмашиностроении и в производстве лекарств.

Томенко признал, что проблемных вопросов пока хватает – и в медицине, и в образовании, и в создании условий для экономического роста. Однако по этим направлениям власти ведут планомерную и системную работу.

"Я уверен, вместе с жителями Алтайского края, опираясь на наши возможности и достижения, а также используя поддержку федерального центра, мы обязательно добьемся высоких результатов!" – заключил глава региона.Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").