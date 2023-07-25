Томенко зарегистрировали кандидатом на губернаторские выборы в Алтайском крае
Глава региона отметил, что избирательная кампания 2023 года продолжается. Одновременно с этим идет и работа по решению текущих вопросов
25 июля 2023, 18:45, ИА Амител
Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала губернатора Алтайского края Виктора Томенко кандидатом на должность главы региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что избирательная кампания 2023 года продолжается. Одновременно с этим идет и работа по решению текущих вопросов.
"На сегодня уже многое сделано и делается ради того, чтобы наши города и сёла становились уютнее и красивее, чтобы доходы жителей края росли. Много внимания уделяем сохранению лидерства в сельском хозяйстве – кормим не только Сибирь, но и всю Россию", – подчеркнул Томенко.
Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, Алтайскому краю удается укреплять свои позиции и в других отраслях экономики. В том числе и за счет импортозамещения в сельхозмашиностроении и в производстве лекарств.
Томенко признал, что проблемных вопросов пока хватает – и в медицине, и в образовании, и в создании условий для экономического роста. Однако по этим направлениям власти ведут планомерную и системную работу.
"Я уверен, вместе с жителями Алтайского края, опираясь на наши возможности и достижения, а также используя поддержку федерального центра, мы обязательно добьемся высоких результатов!" – заключил глава региона.Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").
06:19:33 26-07-2023
Чтобы доходы жителей края росли.Что то я не замечаю чтоб доход вырос вот цены да РАСТУТ НА ВСЁ.И все эти партии марионетки ЕР только под разными названиями так что голосовать не за кого это очередной цирк.
19:03:21 26-07-2023
пенсионер (06:19:33 26-07-2023) Чтобы доходы жителей края росли.Что то я не замечаю чтоб дох... Цены растут всегда на всё и с каждым годом, работа партии тут не причём!
06:55:12 26-07-2023
Я уверен, вместе с жителями Алтайского края, опираясь на наши возможности и достижения, а также используя поддержку федерального центра, мы обязательно добьемся высоких результатов!"------ а можно с реальными циферками раскрыть, каких достижений добились за эти 4 года?
08:46:06 26-07-2023
А как быть с тем, что руководители и замы структурных подразделений Администрации Барнаула, в устном порядке заставляют рядовых работников и членов их семей, имеющих избирательное право, с "убедительной просьбой", зарегистрироваться на госуслугах, для последующего досрочного голосования через те же госуслуги, на предстоящих выборах. Хорошо, что пока не указывают за кого голосовать!!!
15:58:35 26-07-2023
все у нас хорошо но дальше так жить нельзя
19:04:39 26-07-2023
Томенко на самом деле лучший губер в нашем крае и никого лучше него по факту и не было. Вопите вы не вопите, нойте, страдайте, но по факту он свою работу губера выполняет в полной мере...
12:29:33 14-08-2023
Он еще за старые выборы отчитался -50млн? где?