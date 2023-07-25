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Томенко зарегистрировали кандидатом на губернаторские выборы в Алтайском крае

Глава региона отметил, что избирательная кампания 2023 года продолжается. Одновременно с этим идет и работа по решению текущих вопросов

25 июля 2023, 18:45, ИА Амител

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала губернатора Алтайского края Виктора Томенко кандидатом на должность главы региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале

Губернатор отметил, что избирательная кампания 2023 года продолжается. Одновременно с этим идет и работа по решению текущих вопросов.

"На сегодня уже многое сделано и делается ради того, чтобы наши города и сёла становились уютнее и красивее, чтобы доходы жителей края росли. Много внимания уделяем сохранению лидерства в сельском хозяйстве – кормим не только Сибирь, но и всю Россию", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, Алтайскому краю удается укреплять свои позиции и в других отраслях экономики. В том числе и за счет импортозамещения в сельхозмашиностроении и в производстве лекарств. 

Томенко признал, что проблемных вопросов пока хватает – и в медицине, и в образовании, и в создании условий для экономического роста. Однако по этим направлениям власти ведут планомерную и системную работу.

"Я уверен, вместе с жителями Алтайского края, опираясь на наши возможности и достижения, а также используя поддержку федерального центра, мы обязательно добьемся высоких результатов!" – заключил глава региона.Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").

Виктор Томенко Алтайский край Политика
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Комментарии 7

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пенсионер

06:19:33 26-07-2023

Чтобы доходы жителей края росли.Что то я не замечаю чтоб доход вырос вот цены да РАСТУТ НА ВСЁ.И все эти партии марионетки ЕР только под разными названиями так что голосовать не за кого это очередной цирк.

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Гогик

19:03:21 26-07-2023

пенсионер (06:19:33 26-07-2023) Чтобы доходы жителей края росли.Что то я не замечаю чтоб дох... Цены растут всегда на всё и с каждым годом, работа партии тут не причём!

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Гость

06:55:12 26-07-2023

Я уверен, вместе с жителями Алтайского края, опираясь на наши возможности и достижения, а также используя поддержку федерального центра, мы обязательно добьемся высоких результатов!"------ а можно с реальными циферками раскрыть, каких достижений добились за эти 4 года?

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Гость

08:46:06 26-07-2023

А как быть с тем, что руководители и замы структурных подразделений Администрации Барнаула, в устном порядке заставляют рядовых работников и членов их семей, имеющих избирательное право, с "убедительной просьбой", зарегистрироваться на госуслугах, для последующего досрочного голосования через те же госуслуги, на предстоящих выборах. Хорошо, что пока не указывают за кого голосовать!!!

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Гость

15:58:35 26-07-2023

все у нас хорошо но дальше так жить нельзя

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Владислав

19:04:39 26-07-2023

Томенко на самом деле лучший губер в нашем крае и никого лучше него по факту и не было. Вопите вы не вопите, нойте, страдайте, но по факту он свою работу губера выполняет в полной мере...

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Гость

12:29:33 14-08-2023

Он еще за старые выборы отчитался -50млн? где?

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