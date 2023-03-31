"Примерил кресло председателя Госбанка": Томенко о встрече с банкирами
Губернатор Алтайского края обсудил итоги 2022 года и посетил музей
31 марта 2023, 11:17, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с банкирами, чтобы обсудить итоги 2022 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
"С 2022 годом наша банковская система справилась, и с 2023-м – справимся", – коротко сообщил глава региона об итогах встречи.
Томенко подчеркнул, что социально-экономическое развитие региона невозможно без адекватного объёма финансовых ресурсов, поскольку именно банки "аккумулируют денежный капитал, превращая его в важнейший источник средств для субъектов экономики".
"После встречи зашёл в музей, примерил кресло председателя Госбанка начала XX века. Да уж, с такого телефона было бы трудно вести телеграм-канал", – с иронией добавил глава региона.
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