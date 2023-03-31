НОВОСТИЭкономика

"Примерил кресло председателя Госбанка": Томенко о встрече с банкирами

Губернатор Алтайского края обсудил итоги 2022 года и посетил музей

31 марта 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с банкирами, чтобы обсудить итоги 2022 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

"С 2022 годом наша банковская система справилась, и с 2023-м – справимся", – коротко сообщил глава региона об итогах встречи.

Томенко подчеркнул, что социально-экономическое развитие региона невозможно без адекватного объёма финансовых ресурсов, поскольку именно банки "аккумулируют денежный капитал, превращая его в важнейший источник средств для субъектов экономики".

"После встречи зашёл в музей, примерил кресло председателя Госбанка начала XX века. Да уж, с такого телефона было бы трудно вести телеграм-канал", – с иронией добавил глава региона.

Комментарии 2

  • При цифровом рубле - банкиры не нужны , от слова совсем....
    31 марта, Гость   Ответить
  • Да уж, с такого телефона было бы трудно вести телеграм-канал ---- У них без телеграм-канала достижения были поболе.
    31 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров