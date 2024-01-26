Томенко заявил, что в Алтайском крае имеется кадровый дефицит
Количество официальных безработных в два раза меньше, чем вакантных мест
26 января 2024, 08:15, ИА Амител
Алтайский край испытывает острую нехватку кадров – потребность в специалистах превышает число официально зарегистрированных безработных более, чем в два раза. Об этом в "Переговорке" рассказал amic.ru губернатор региона Виктор Томенко.
Как отметил глава региона, если раньше рабочие места создавали для минимизации безработицы, то сейчас, после изменения внешнеэкономической ситуации в России, спрос на руководителей, высококвалифицированных работников и представителей инженерно-технических специальностей сильно возрос.
В частности, в оборонно-промышленный комплекс Алтайского края требуется около 3,5 тысячи сотрудников, а на промышленные предприятия в целом 7 тысяч. Общая сумма официально зарегистрированных вакансий в регионе превышает 23 тысячи. В это же время количество официально зарегистрированных безработных более чем в два раза меньше – около 10 тысяч человек. При таком подсчете не учитывается "скрытый" кадровый дефицит.
По словам Томенко, сейчас ведется целенаправленная работа по разрешению данной проблемы – работодатели создают условия для своих сотрудников. На предприятиях и в компаниях повышают уровень заработной платы и расширяют социальный пакет. Свою работу делают и власти.
"Сегодня все наши кадровые службы, все наши специальные подразделения в муниципалитетах, которые занимаются вопросами рынка труда, все ориентированы на то, чтобы готовить кадры. Обучать новых, переобучать, внедрять современные проекты", – уточнил Виктор Томенко.Также для решения проблемы на работу на алтайские предприятия сейчас принимают и специалистов из других стран. Например, Барнаульский меланжевый комбинат принял 200 швей из Индии. По словам Томенко, в полном объеме удовлетворить потребности предприятий специалистами российского рынка труда возможности нет, а потому приходится идти на подобные шаги.
08:20:51 26-01-2024
Да ладно! Не может быть! И что же случилось, кто же виноват в сложившемся дисбалансе? И главное - что же делать? Это уже прорыв, Виктор Петрович?
08:44:39 26-01-2024
Большинство безработных находятся в маленьких деревнях, где работы нет. Не зарегистрированные (профессиональные) не работали и не будут. Работают по найму или чаще сидят на различных пособиях, в том числе и детских. Возникает вопрос, а кого хотят привлечь на предприятия? Не кого. Рукастые профессионалы уезжают в другие регионы где платят больше. Так что, перспективы не радостные.
11:22:01 26-01-2024
ВВП (08:44:39 26-01-2024) Большинство безработных находятся в маленьких деревнях, где ... Ну хорошо, приедут в город. Квартиру снимать с коммуналкой примерно 15тр. На проезд тыщи 4. Одежды надо больше, чем в деревне, не для красоты, а чтобы опрятно выглядеть. То есть заработок должен быть не менее 50тр. Кто им, деревенским, не имеющим производственной специальности, станет платить? Лучше завезут мигрантов.
11:52:58 26-01-2024
Гость (11:22:01 26-01-2024) Ну хорошо, приедут в город. Квартиру снимать с коммуналкой п... А мигранты с производственной специальностью приедут...?(
14:39:11 26-01-2024
Гость (11:52:58 26-01-2024) А мигранты с производственной специальностью приедут...?(... Без специальности сойдут. Главное, что согласятся за предложенные деньги работать.
08:54:05 26-01-2024
Очередь за забором кончилась...
08:56:02 26-01-2024
В Алтайском крае инженеров-конструкторов готовили и готовят только в Техническом университете. К примеру в 2003 году примерные цифры приема на бюджетные места по специальностям: Технология машиностроения-50, Машины и аппараты пищевых производств - 50, Двигателестроение - 50 человек, Сельхозмашиностроение 50, Автотракторостроение 50, и т.д. Сегодня единственная образовательная программа с полноценным инженерным образованием со сроком обучения 5 лет в АлтГТУ - это Наземные транспортно-технологические системы. В этом году набор на эту специальность составляет всего 7 человек по профилю Сельхозмашиностроение. Сейчас не кадровый голод - кадровый голод заложен в будущем.
12:23:36 26-01-2024
Гость (08:56:02 26-01-2024) В Алтайском крае инженеров-конструкторов готовили и готовят ... А толку даже от этих семи, если они еще доживут до диплома. Они ж все в курьеры уйдут.
09:05:36 26-01-2024
Подходит одно слово нашему краевому правительству - ПРОФУКАЛИ .Что не заметно ,что вся молодёжь в Москве.К тому же давно назрела проблема восстанавливать училища по профи. Ряд регионов решал это и в те места выделялись бюджетные средства на обустройство таких учреждений. (есть определённые статьи).Простите ,но значки вешать и грамоты давать по телевизору это кинокомедия и пиар .Уважаемый В.П. не дайте городу упасть ,пора поднимать и зарплату,и медицину,,и общественный транспорт,и ценообразование по ряду направлений,и ещё много чего.
09:08:31 26-01-2024
Интересна, дольнейшая судьба швей из индии, скажем через 1 год.
10:54:58 26-01-2024
Алексей (09:08:31 26-01-2024) Интересна, дальнейшая судьба швей из индии, скажем через 1 г... вы не поверите. первая фраза , которую они выучивают на русском языке, "жениться хочу(для мальчиков), замуж хочу(для девочек). поэтому дальнейшая судьба их понятна. тут останутся.
12:14:50 26-01-2024
Алексей (09:08:31 26-01-2024) Интересна, дольнейшая судьба швей из индии, скажем через 1 г... Будут летом ходить вечером по аллее города и петь: "Джимми, Джимми, аджа-аджа"
09:21:09 26-01-2024
Какой проницательный руководитель, молниеносно реагирующий на возникающие трудности
10:00:08 26-01-2024
Свою работу делают и власти.А какую работу????.Вот эту что ли????.Также для решения проблемы на работу на алтайские предприятия сейчас принимают и специалистов из других стран. Например, Барнаульский меланжевый комбинат принял 200 швей из Индии.ВО НОРМАЛЬНО А ЗАЧЕМ НАМ ШВЕИ ИЗ ИНДИИ????.И ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ????.
10:56:28 26-01-2024
пенсионер (10:00:08 26-01-2024) Свою работу делают и власти.А какую работу????.Вот эту что л... 200 не предел. поток только нарастает. работоспособные. не требовательные. ну чем плохи?
12:10:21 26-01-2024
пенсионер (10:00:08 26-01-2024) Свою работу делают и власти.А какую работу????.Вот эту что л... А работать кто будет? Эти из Индии работать будут. А местные - вряд ли. Тогда вопрос: ну и че ты, пенс, орешь? Людям нужны работяги. Местные не хотят. Они решают вопрос через завоз иностранцев. Л-логика)
11:28:44 26-01-2024
Странно, что при такой средней зарплате по краю ( 47 000 рублей говорит статистика) кадровый голод. Только статистика эта как всегда в другой реальности. А по факту вакансии 20-25 тыс. Рублей для мужчин. например. Редко, где больше. Может пора платить нормально.
12:20:42 26-01-2024
Инна (11:28:44 26-01-2024) Странно, что при такой средней зарплате по краю ( 47 000 руб... Инна, это кем нужно работать, чтобы 47 получать? У меня монтажники меньше чем за 100 на работу не выйдут. Мы про грузчиков или дворников говорим что ли??????
12:25:23 26-01-2024
Гость (12:20:42 26-01-2024) Инна, это кем нужно работать, чтобы 47 получать? У меня монт... Это та Инна-бухгалтер поди, которая и про НДФЛ не слышала, и зарплату выше МРОТ не видела.
12:34:35 26-01-2024
Гость (12:20:42 26-01-2024) Инна, это кем нужно работать, чтобы 47 получать? У меня монт... Заходите на портал службы занятости, набираете профессию "преподаватель" - и вуаля, масса вакансий от 20-30 тысяч (мы же взрослые люди, и понимаем, что "от" - это и 21 000, и 20 000), до 40 000, и т.д. Достаточно? Или поискать еще врачей, к примеру?
13:06:59 26-01-2024
Гость (12:34:35 26-01-2024) Заходите на портал службы занятости, набираете профессию "пр... Заманали со своими врачами/учителями. Тут все из здравоохранения и образования что ли??? Все рабочие специальности хорошо оплачиваются. Все инженерные специальности хорошо оплачиваются. Управленцы. Юристы-бухгалтера. Что вы мне постоянно учителями и врачами тыкаете? Их меньше 10 процентов от трудозанятого населения. Давайте мужчин-библиотекарей вспомним, ведь наверняка и такие есть?
13:39:47 26-01-2024
Гость (13:06:59 26-01-2024) Заманали со своими врачами/учителями. Тут все из здравоохран... А, ну то есть сначала вопрошали, кем это надо работать, чтобы так получать, потом заорали, что учителя, воспитатели и врачи не показатель) Отлично. Вбиваем туда же "бухгалтер". Да, есть вакансии подороже. Но масса - 40 - 45. И ниже есть. Юристов будем проверять? А то ведь так окажется, что не 10% у нас ниже 40 получают, а гораздо больше) И да, что-то тут помнится, и про заводы писали, что обещают много, а платят, увы, куда меньше. Управленцев тоже нужно не каждый первый, и даже не каждый второй. И даже инженеры не везде требуются на сотку, есть и от 28 тыс)
16:21:29 26-01-2024
Гость (13:06:59 26-01-2024) Заманали со своими врачами/учителями. Тут все из здравоохран... Правда ! Свистишь ты однако. У нас частная фирма, крупнейшая в своей теме в Барнауле и крае вообще, 300 + человек. Инженеры ЗП 40-50 т.р, редко кто 60. Бухгалтерия и т.п - 35-40 т.р. Монтажники - 70 т.р. Это неплохо по твоему ? Да это копейки по сегодняшним меркам.
16:26:28 26-01-2024
Гость (13:06:59 26-01-2024) Заманали со своими врачами/учителями. Тут все из здравоохран... это в каком посёлке Алтайского края такая зарплата?🤔
17:08:29 26-01-2024
Гость (13:06:59 26-01-2024) Заманали со своими врачами/учителями. Тут все из здравоохран... Заманали врачами? ну, будь здоров! А если что, лечись подорожником, святой водой и молитвами! Совсем народ трёхнулся!
16:02:21 26-01-2024
Инна (11:28:44 26-01-2024) Странно, что при такой средней зарплате по краю ( 47 000 руб... Я отучился в АлтГТУ им. Ползунова в 2014 году, сходил в армию 2015 год, устроился на работу инженером-конструктором за 18 тысяч в месяц в Барнауле, в 2016 уехал в Тюмень сейчас 120 тысяч зарплата не хватает до конца месяца. Продукты все по акции, машина старая, но ни копейки с родителей и родителей жены не тяну, ипотеку плачу сам. Давайте будем объективны молодые люди на зарплату 40-50 тысяч семью могут содержать только с поддержкой родственников бабушки...дедушки..тети..дяди...мамы...папы... Самостоятельно редко выживают детки рожденные в 90-е. За каждым успешным мужчиной который при зарплате 30 тысяч ездит в Турцию стоят родственники которые последний *** без соли доедают и тянутся на дитеньку будто он еще сосет титеньку!
16:25:21 26-01-2024
Инна (11:28:44 26-01-2024) Странно, что при такой средней зарплате по краю ( 47 000 руб... Абсолютно верно, нет у нас высоких зарплат. Даже если в заманухе на НН пишут красивые цифры, то в реале все получается намного скромнее, часто в разы. И реальная ЗП у нас в Барнауле 35-40 т у подавляющего большинства населения или даже меньше.
11:49:52 26-01-2024
Средняя зарплата 47 т.р. это мизер. Чтобы нормально жить, а не выживать, надо хотя бы в два раза больше! Как можно на 47 т.р. семье с ребёнком платить за нашу коммуналку, проезд, питание, одежду, ну и на отдых с семьёй надо. На 47 т.р. это на выживание , а не на хорошую жизнь. Потому и уезжают.
12:00:58 26-01-2024
20 лет назад образование надо было развивать а не туркластер
12:45:13 26-01-2024
Инженер, два высших технических. Возьмусь за работу. от 450к в месяц на испытательный срок 6 мес. Дальше возможно снижение. 350 учителя в Москве получают.
13:48:47 26-01-2024
Отчего-то кадровый дефицит никак не сказывается на всевозможных чиновничьих подотделах... За гроши ведь гробят своё здоровье в пыльных кабинетах...
14:14:57 26-01-2024
Работяг забыли приватизировать - досада.
14:51:56 26-01-2024
Пока оплата труда будет низкая, так и будет кадровый голод. А платить достойно действительно не хотят. Заработную плату поднимите и сразу желающие появятся
22:54:28 26-01-2024
Вероника (14:51:56 26-01-2024) Пока оплата труда будет низкая, так и будет кадровый голод. ... да скок тебе надо-то? озвучь за что работать-то готова?
21:31:28 26-01-2024
Господи, сколько никчемных бедолаг, живущих в манямирке с зарплатой до 40 тысяч. Товарищи недееспособные граждане, скажите, ну хоть одно тело, что лично Вы сами сделали за прошлый год, чтобы увеличить свой уровень дохода? Да пальцем о палец не ударили. Вон девчонки курсы ногтеточек проходят, дизайнеров и начинают зарабатывать. Заводы воют - готовы платить - лишь работайте, не бухайте. Некому. Быть специалистом по СВО, эпидемиологом в комментариях всяко проще, чем работать. Тьфу на вас всех. Стране Герои нужны, а есть вы.
03:14:36 27-01-2024
В Бийске закрыли профтехучилище, где готовили специалистов на оборонные предприятия. Не хватает : слесарей, токарем, сварщиков, аппаратчиков, электриков, лаборантов. Старые кадры переросли, учить некому. В мастерские страшно заходить, не семечки жарим...
03:20:53 27-01-2024
Что говорить о кадрах на оборонных предприятиях города Бийска? Какая заработная плата?. Разве она соответствует тому, в каких условиях работают люди? Подняли з/плату до 45 тыс руб. Сравняли с теми, кто лепит пельмени!!
14:45:39 28-01-2024
Готовы угробить здоровье при графике работы по 12 - 16 часов в день? Да ещё сменный график? Да ещё 3 суток работаешь в день, 3 - в ночь, режим сбит напрочь, не понимаешь время года, ночь или день на дворе? И ещё домой с пересадками ехать долго + до остановок идти туда-обратно и ждать транспорт, итого = 3 часа дополнительно к рабочему дню. В итоге, 15 - 19 часов из 24 часов - впахиваешь абы конь и не смей детей родить и влюбиться для семьи, ибо - ответственность за брошенных родственников. А если кто заболеет - твои проблемы, это нам так говорят. Счастье, где ты?