Томенко заявил, что в Алтайском крае имеется кадровый дефицит

Количество официальных безработных в два раза меньше, чем вакантных мест

26 января 2024, 08:15, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Алтайский край испытывает острую нехватку кадров – потребность в специалистах превышает число официально зарегистрированных безработных более, чем в два раза. Об этом в "Переговорке" рассказал amic.ru губернатор региона Виктор Томенко.

Как отметил глава региона, если раньше рабочие места создавали для минимизации безработицы, то сейчас, после изменения внешнеэкономической ситуации в России, спрос на руководителей, высококвалифицированных работников и представителей инженерно-технических специальностей сильно возрос.

В частности, в оборонно-промышленный комплекс Алтайского края требуется около 3,5 тысячи сотрудников, а на промышленные предприятия в целом 7 тысяч. Общая сумма официально зарегистрированных вакансий в регионе превышает 23 тысячи. В это же время количество официально зарегистрированных безработных более чем в два раза меньше – около 10 тысяч человек. При таком подсчете не учитывается "скрытый" кадровый дефицит.

По словам Томенко, сейчас ведется целенаправленная работа по разрешению данной проблемы – работодатели создают условия для своих сотрудников. На предприятиях и в компаниях повышают уровень заработной платы и расширяют социальный пакет. Свою работу делают и власти.

"Сегодня все наши кадровые службы, все наши специальные подразделения в муниципалитетах, которые занимаются вопросами рынка труда, все ориентированы на то, чтобы готовить кадры. Обучать новых, переобучать, внедрять современные проекты", – уточнил Виктор Томенко.Также для решения проблемы на работу на алтайские предприятия сейчас принимают и специалистов из других стран. Например, Барнаульский меланжевый комбинат принял 200 швей из Индии. По словам Томенко, в полном объеме удовлетворить потребности предприятий специалистами российского рынка труда возможности нет, а потому приходится идти на подобные шаги.