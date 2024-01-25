"Все флаги в гости будут к нам". Томенко об успехах Алтайского края и новых проектах

Чем запомнился Алтайскому краю ушедший 2023 год и что ждет его жителей в 2024-м

25 января 2024, 13:01, ИА Амител

"Аппетит приходит во время еды" – так охарактеризовал подъем промышленности в Алтайском крае на фоне зарубежных санкций губернатор региона Виктор Томенко. Он отметил, что если сначала предприятия были вынуждены производить товары, которые перестали получать из-за рубежа, то сейчас им стало интересно покорять новые вершины. Об успехах компаний Алтайского края губернатор рассказал в "Переговорке" на amic.ru. А главный редактор ИА "Амител" Елена Пацар выяснила, как правительство и работодатели борются с кадровым голодом, который сложился в той же промышленности, и что в крае делают для того, чтобы удержать молодежь в селах. Поговорили и о новых проектах, которые будут реализовывать в регионе. Виктор Томенко рассказал, сможем ли мы удовлетворить ожидания туристов и когда сервис на услуги будет соответствовать ценам.

Кто в "Переговорке"



Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Родился 12 мая 1971 года в Норильске (Красноярский край). В 1993 году окончил с отличием Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист.

30 мая 2018 года президент Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. В сентябре 2018-го он победил на выборах и вступил в должность.

В сентябре 2023-го, по итогам единого дня голосования, был избран на второй пятилетний губернаторский срок.02:33 Как губернатор Алтайского края провел новогодние каникулы. И о неожиданной встрече с участником СВО, который отправлялся на фронт, но перед этим заехал пообщаться с Виктором Томенко.

06:01 О том, что на фоне санкций растет промышленность, а вот работников не хватает. Губернатор рассказывает, почему случился кадровый голод, сколько сейчас всего вакансий на предприятиях и безработных в крае.

09:02 О том, какие меры принимают и работодатели, и власти, чтобы привлекать кадры на предприятия, и где берут специалистов. Спойлер: в том числе привозят из-за рубежа.

11:52 Об импортозамещении. Виктор Томенко рассказывает, что Алтайский край может предложить стране и миру. А также называет предприятия, которые наиболее успешно себя показали в этой связи. А еще объясняет, как государство и власти края помогают бизнесу.

16:03 Накормим всю страну индейкой? Губернатор рассказал о новом заводе по производству индейки, который планируют построить в нашем регионе, и почему это важно.

17:36 О повышенном спросе на туруслуги в Алтайском крае. Губернатор рассказал, какие новые туристические объекты и курорты строят и развивают на Алтае. А также о том, когда у нас сервис будет соответствовать стоимости за отдых.

21:44 Поможет ли улучшить благосостояние края и его жителей строительство логистического центра Wildberries, разговоры о котором идут с конца 2023 года.

23:03 Что делают власти, чтобы люди не уезжали из сел, и как помогает ситуации строительство новых объектов.

26:34 О том, какие новые социальные объекты совсем недавно построили и ввели в Алтайском крае и какие откроются совсем скоро. Работы не прекращаются и зимой, подчеркивает губернатор.

28:39 О том, какие важные мероприятия пройдут в Алтайском крае в 2024 году, который по указу президента объявлен Годом семьи.