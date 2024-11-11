Томские студенты разрабатывают игру по славянским мифам
Главным героем в ней будет Кощей Бессмертный
11 ноября 2024, 14:46, ИА Амител
Студенты Томского политехнического университета (ТПУ) создают компьютерную игру "Сокрытая душа", основанную на фольклоре Древней Руси. Об этом сообщает "Томск.ру".
Главный герой – Кощей Бессмертный, неоднозначный персонаж славянской мифологии. По сюжету, он объединяется с волхвами для защиты мира от темных сил, которые забирают его душу и делают бессмертным.
Кощей должен собрать войско из героев мифов и вернуть духов в загробное царство.
В игре будут использованы технологии искусственного интеллекта, разработанные студентами. Развитие персонажа зависит от действий игрока и морального выбора.
Игра будет гибкой благодаря нейросетевым технологиям и системе immersive sim, обеспечивающей реалистичное развитие мира без участия игрока.
17:53:48 11-11-2024
верим. и в то, что её допишут и в то, что её ждет коммерческий международный межгалактический успех
18:13:07 11-11-2024
Бедные студенты, наверное бесплатно заставили работать.