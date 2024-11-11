Томские студенты разрабатывают игру по славянским мифам

Главным героем в ней будет Кощей Бессмертный

11 ноября 2024, 14:46, ИА Амител

Программирование / Фото: pxhere.com/ru/photo/913528

Студенты Томского политехнического университета (ТПУ) создают компьютерную игру "Сокрытая душа", основанную на фольклоре Древней Руси. Об этом сообщает "Томск.ру".

Главный герой – Кощей Бессмертный, неоднозначный персонаж славянской мифологии. По сюжету, он объединяется с волхвами для защиты мира от темных сил, которые забирают его душу и делают бессмертным.

Кощей должен собрать войско из героев мифов и вернуть духов в загробное царство.

В игре будут использованы технологии искусственного интеллекта, разработанные студентами. Развитие персонажа зависит от действий игрока и морального выбора.

Игра будет гибкой благодаря нейросетевым технологиям и системе immersive sim, обеспечивающей реалистичное развитие мира без участия игрока.