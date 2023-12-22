Топ-3 почтовых отделений Алтайского края, где чаще всего получают заказы с Ozon

Все они – в селах

22 декабря 2023, 12:13, ИА Амител erid: LjN8KcZLe

Сотрудник "Почты России" / Фото: пресс-служба организации

Более 8,8 тыс. заказов с Ozon ("Озон") в 2023 году получили жители Алтайского края в почтовых отделениях. Услуга особенно популярна в сельской местности.

Чаще других заказы с Ozon забирали клиенты почтовых отделений:

659595 (с. Коробейниково, Усть-Пристанский район);

659532 (с. Макарьевка, Солтонский район);

659086 (п. Кировский, Топчихинский район).

В каждом из этих офисов за год выдали более 130 покупок с маркетплейса.

Самые тяжелые заказы приходили в адрес клиентов сельских отделений региона: 659582, 659595 и 659900. Общий вес выданных клиентам покупок за 11 месяцев составил 164, 158 и 133 кг соответственно. Самую маленькую по весу покупку получил клиент почты 659133 в с. Новокопылово Заринский района – 17 граммов.

Всего в крае в 2023 году заказы с интернет-площадки выдавали почти 700 сельских и городских почтовых отделений.

Клиенты могут выбрать доставку в отделения на стадии оформлении покупки на Ozon. На карте в приложении и на сайте маркетплейса такие точки помечены значком "Почты России". Независимо от суммы заказа доставка для клиентов будет бесплатной.

Чтобы забрать покупку в почтовом отделении, получателю понадобится трек-номер, который будет доступен в личном кабинете Ozon или приложении почты. По нему же можно отслеживать заказ.

Напомним, совместный проект "Почты России" и Ozon стартовал в 2021 году. За это время в отделениях Алтайского края уже более 30 тысяч клиентов получили заказы с маркетплейса.

АО "Почта России"

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