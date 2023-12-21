Треть сотрудников "Почты России" в Алтайском крае работают более 10 лет

А 40 человек трудятся уже более 40 лет

21 декабря 2023, 12:14, ИА Амител erid: LjN8KBqEh

Сотрудник "Почты России" / Фото: пресс-служба компании

В краевом управлении "Почты России" работают более 4,6 тыс. сотрудников. Стаж 1,7 тыс. из них составляет более 10 лет. Они занимают должности от почтальонов до руководителей отделов.

Почти половину жизни – от 40 до 50 лет – посвятили компании 40 человек. Трудовой стаж еще 524 сотрудников составляет от 20 до 40 лет, а у 1, 2 тыс. человек – от 10 до 20 лет. Общий стаж всех сотрудников "Почты России" в Алтайском крае – 45 тысяч лет.

Компания предлагает возможность работать рядом с домом, официальное трудоустройство, социальный пакет. Он включает компенсацию путевок, новогодние подарки, оплачиваемые выходные для мам и пап, страхование от болезней и несчастных случаев, программа ДМС и дополнительные выплаты семьям с низким достатком. "Почта России" также заботится и о сотрудниках, вышедших на пенсию: компания реализует программу негосударственного пенсионного обеспечения.

"Стать частью нашей команды легко. На почте работает программа наставничества – за новым сотрудником закрепляется опытный коллега, который помогает быстрее войти в профессию. А повысить свои компетенции и уровень знаний помогает Корпоративный университет Почты, ежегодно организует обучение по разным направлениям более чем для 200 000 сотрудников", – пояснил директор УФПС Алтайского края Константин Попов.

Частью корпоративной политики "Почты России" уже более 10 лет является конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". Ежегодные всероссийские соревнования проводят для представителей основных почтовых профессий: почтальонов, операторов, начальников почтовых отделений, водителей. За победу специалистов награждают нагрудными знаками "Лучший по профессии", дипломами, денежными премиями и ценными подарками. Так, сотрудник из Алтайского края, по итогам профессионального конкурса в 2019 году, стал лучшим почтовым водителем в стране и получил в подарок автомобиль "Лада ИксРей".

АО "Почта России"

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