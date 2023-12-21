Треть сотрудников "Почты России" в Алтайском крае работают более 10 лет
А 40 человек трудятся уже более 40 лет
21 декабря 2023, 12:14, ИА Амител erid: LjN8KBqEh
В краевом управлении "Почты России" работают более 4,6 тыс. сотрудников. Стаж 1,7 тыс. из них составляет более 10 лет. Они занимают должности от почтальонов до руководителей отделов.
Почти половину жизни – от 40 до 50 лет – посвятили компании 40 человек. Трудовой стаж еще 524 сотрудников составляет от 20 до 40 лет, а у 1, 2 тыс. человек – от 10 до 20 лет. Общий стаж всех сотрудников "Почты России" в Алтайском крае – 45 тысяч лет.
Компания предлагает возможность работать рядом с домом, официальное трудоустройство, социальный пакет. Он включает компенсацию путевок, новогодние подарки, оплачиваемые выходные для мам и пап, страхование от болезней и несчастных случаев, программа ДМС и дополнительные выплаты семьям с низким достатком. "Почта России" также заботится и о сотрудниках, вышедших на пенсию: компания реализует программу негосударственного пенсионного обеспечения.
"Стать частью нашей команды легко. На почте работает программа наставничества – за новым сотрудником закрепляется опытный коллега, который помогает быстрее войти в профессию. А повысить свои компетенции и уровень знаний помогает Корпоративный университет Почты, ежегодно организует обучение по разным направлениям более чем для 200 000 сотрудников", – пояснил директор УФПС Алтайского края Константин Попов.
Частью корпоративной политики "Почты России" уже более 10 лет является конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". Ежегодные всероссийские соревнования проводят для представителей основных почтовых профессий: почтальонов, операторов, начальников почтовых отделений, водителей. За победу специалистов награждают нагрудными знаками "Лучший по профессии", дипломами, денежными премиями и ценными подарками. Так, сотрудник из Алтайского края, по итогам профессионального конкурса в 2019 году, стал лучшим почтовым водителем в стране и получил в подарок автомобиль "Лада ИксРей".
АО "Почта России"Реклама
12:21:38 21-12-2023
Треть сотрудников "Почты России" в Алтайском крае работают более 10 лет, а две трети работают менее одного года. Особенно почтальоны. Сужу по нашему участку, каждый квартал новый почтальон.
12:21:58 21-12-2023
10 тысяч рублей за 10 лет работы!!! шикарно!? и комуналка дороже на 15%...! революционную ситуацию создаёт само правительство!!! и не чего на анрод пенять коли рожа кривая...!
12:27:43 21-12-2023
А про уровень з/п почему ни слова?)
12:33:39 21-12-2023
с чего бы это чуть не каждый день новости про ПР?
15:20:55 21-12-2023
Не понял, а к чему здесь эта "АГИТКА!"? У нас в любое отделение зайди там "мраком" пахнет, там находится невыносимо, ни то что работать!
15:32:09 21-12-2023
Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов заявил, что на законных основаниях получил премию за 2014 год в размере 95,4 миллиона рублей.... О ЧЁМ ВЫ ???
15:55:31 21-12-2023
Да на почте все подрабатывают. Кто таксистом по ночам, кто эндокринологом в клинике, кто на заготовках овощей летом. Был у них в ангаре самолет, так они его во Францию продали
16:21:51 21-12-2023
Как хвалятся, как хвалятся. Все лето в двадцати тысячном городе на почте работал всего один оператор. Операторы и почтальоны разбежались, куда глаза глядят от щедрых зарплат.