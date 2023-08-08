Топ-менеджеру Россельхозбанка угрожают из-за ника "Еврей"

Кто-то очень хочет получить имя в "Телеграме" и готов на многое

08 августа 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Топ-менеджеру Россельхозбанка угрожают уголовным делом и разрушенной карьерой. Все из-за никнейма в "Телеграме", пишет Mash.

28-летний Артем работает на должности исполнительного директора банка и имеет в "Телеграме" ник "evrei". Неизвестный написал парню, попросил отдать имя пользователя, но получил отказ.

Тогда аноним раздобыл личные данные сотрудника банка и начал минировать от его имени здания. Артем с вымогателем разговаривать не стал и пошел в полицию. Злоумышленник, узнав об этом, все переписки удалил.