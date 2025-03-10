Торговая деревня за Новым мостом "обрастает" первыми зданиями. Фоторепортаж
Девелопер получил полный "комплект" разрешений на строительство зданий
10 марта 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле продолжают возводить ретейл-парк на Правобережном тракте (рядом c ТЦ "Лемана Про"). Сейчас на площадке 5,4 га активно строят три корпуса: у них уже готовы металлические каркасы, рабочие приступили к фасадным работам.
Скоро количество зданий на участке вырастет до девяти: в феврале девелопер получил разрешения на строительство еще шести объектов. Корпуса № 5, 6 и 7 должны завершить до конца апреля 2026 года, строения № 3, 4 и 8 – до середины декабря 2026-го.
Концепцию торговой деревни презентовали в 2023 году. На въезде в ретейл-парк проектом предусмотрены витрины, зона предприятий общественного питания сконцентрирована вдоль набережной. Здания делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединяются открытыми галереями. Для посетителей предусмотрена парковка на 334 машино-места.
Появится в ретейл-парке и променад длиной более 300 метров. В зоне набережной предусмотрены теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий. В центральной части участка отведена площадка для отдыха посетителей, которая в зимнее и летнее время будет задействована для проведения мероприятий.
То, как возводят торговую деревню, – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.
08:42:36 10-03-2025
Что там с канализацией? Всё в речку?
14:41:48 10-03-2025
Гость (08:42:36 10-03-2025) Что там с канализацией? Всё в речку?... Так-то септики изобрели
08:43:27 10-03-2025
Отняли реку у барнаульцев
11:13:19 10-03-2025
и собаки бродячие бегуют.
Чипированные? Администрация? Надобно проверить
13:04:05 10-03-2025
Лучше бы построили городской пляж !!!
22:13:18 12-03-2025
Одни торгаши, работать и что-нибудь производить не могут и не умеют. Мало того мест у воды в Барнауле практически нет ,так ещё и базары да ларьки строят ,нет что-нибудь общественное, знаковое построить , конечно , не какую-нибудь стеллу бесполезную, она точно никому не нужна была . Такие места у реки и ещё и при въезде в город - это лицо города , ,,,,а тут ларьки .