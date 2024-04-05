Когда вода станет прозрачной? Гендиректор Водоканала ответил на вопросы барнаульцев

Узнали, как очищают воду сейчас, зачем используют хлор и планируется ли вводить новые технологии для обеззараживания воды

05 апреля 2024, 11:45, ИА Амител

Прозрачной водопроводная вода в Барнауле станет примерно через неделю, когда на реках вскроется лед. Об этом во время прямого эфира в телеграм-канале amic.ru рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Он объяснил, почему вообще вода изменила цвет и запах, и не вредно ли ее употреблять, а также ответил на другие вопросы редакции и барнаульцев. В частности, какими средствами очищают воду сейчас, для чего используют хлор и планируется ли вводить новые технологии для обеззараживания. А еще о том, какую воду пьет сам генеральный директор предприятия и его семья. Краткие тезисы эфира – смотрите в нашем материале.

Почему вода из крана поменяла цвет, вкус и запах?

- Такая ситуация в паводок повторяется ежегодно, но обычно протекает быстрее. Этой весной ситуация сложнее, чем в предыдущие годы. Из-за аномальной зимы грунт на полях промерз до двух метров, и вода не впитывается, а по склонам уходит в реки. Вместе с ней и снегом в водоемы смывается и вся мелкодисперсная взвесь. В результате качество воды в водоемах ухудшилось. А технологический режим очистных сооружений водоканала зависит от температуры в реке: пока вода не прогрелась до плюс пяти и выше градусов, она очищается сложнее, чем в другие периоды.

Тем не менее, вода все равно соответствует всем нормативам, которые приняты в Российской Федерации.

Справка: Норматив воды по цветности - 20 градусов. Обычно в течение года при стабильной температуре из кранов барнаульцев течет вода цветностью 1-2 градуса. Сейчас цветность составляет 10 градусов.Уже скоро ситуация изменится в лучшую сторону: в конце этой недели, максимум в понедельник произойдет вскрытие реки. В течение пяти дней (по нашему опыту) она прогреется до плюс пяти градусов. И из кранов барнаульцев вновь побежит кристально прозрачная вода.

Какой путь проходит вода из реки до жителя Барнаула, и какие этапы очистки при этом предусмотрены?

- В Барнауле используется классическая система очистки воды, которая подразумевает три стадии. Вода поступает на очистные сооружения и отстаивается в отстойниках. Там в воду добавляется реагент, так называемый флокулянт, который абсорбирует и заставляет оседать загрязнения. Затем вода проходит через фильтрационную систему, которая задерживает загрязнения, которые не осели в отстойниках. Дальше она поступает в резервуары для чистой воды, где происходит обеззараживание, а после этого уже – чистая и безопасная - поступает к потребителю.

Какие усиленные меры по очистке воды сейчас предпринимает Водоканал?

- "Барнаульский водоканал" принял целый ряд усиленных мер по очистке - увеличил в разы дозировку флокулянтов для эффективного осаждения загрязнений (однако использует их так, чтобы это было безопасно для потребителя), участил промывку фильтров – если раньше их чистили каждые 72 часа, то сейчас - каждые 12 часов. Также сейчас временно отказались от рециркуляции воды после промывки фильтров, чтобы минимизировать риск возврата загрязнений в очищенную воду.

Специалисты лаборатории Водоканала совместно с коллегами из Роспотребнадзора в десятки раз увеличили количество исследований поступающей воды.

Как давно обновлялись очистные сооружения Барнаульского Водоканала?

- В рамках инвестиционной программы водоканала работа по модернизации очистных сооружения водопроводной воды ведется с 2005 года. А в 2024-2025 году будет проведена модернизация отстойников. Для этих целей в прошлом году предприятие привлекло инвестиции фонда развития территорий: мы взяли кредитный ресурс около миллиарда рублей. Проведены процедуры определения подрядчика и уже начаты работы.

Также водоканал полностью модернизировал систему обеззараживания воды – вместо опасного жидкого хлора сегодня используется оборудование, которое вырабатывает хлор методом электролиза из поваренной соли.

Будут ли фторировать воду в Барнауле?

- Фторирование воды в Барнауле не планируется. Это решение основано на оценке возможных рисков и побочных эффектов фторирования: пока еще не доказана безопасность использования этого элемента в водопроводной воде. Поэтому в Барнауле акцент делается на совершенствовании существующих методов очистки и обеззараживания воды.

Зачем водоканал хлорирует воду?

- Для обеззараживания с целью уничтожения бактерий. Общая протяженность водопроводной сети в Барнауле - более тысячи двухсот километров. И пока вода идет по такому длинному пути, существует риск ее вторичного загрязнения (например, из-за аварии). Хлор помогает сохранить воду безопасной на всем пути от очистных сооружений до крана потребителя. Именно поэтому и сегодня во всем мире для обеззараживания водопроводной воды используют хлорсодержащие реагенты. Впрочем, если вода берется из подземного источника и ее путь до потребителя короткий, то хлор не используется. Например, в локальных поселках, где от водозабора до потребителя небольшое расстояние.

Какой флокулянт используют в Водоканале сегодня?

- До 2022 года использовался французский флокулянт, он показал высокую эффективность в очистке воды. Однако его применение прекратили из-за сложности с поставками и логистических ограничений. Водоканал был вынужден искать альтернативные решения. В результате выбор пал в пользу реагентов отечественного производства, которые обеспечивают необходимый стандарт очистки воды в соответствии с действующими нормативами.

Планируется ли изменить очистку воды в Барнауле во время паводка в будущем?

- В Барнауле рассматривают внедрение новой дополнительной технологии очистки воды, основанной на использовании активированного угля. Этот метод предполагает добавление угля на определенных этапах. Активированный уголь способен снижать цветность воды и удалять запахи. Это инновационное решение позволит повысить эффективность очистки воды, особенно в периоды паводка. Аналогичная система уже применяется в ряде городов, но там другие водоисточники и состав воды, а поэтому мы проводим свои собственные исследования. Эти исследования нужно проводить как раз сейчас - в паводок, когда можно точно провести анализ эффективности метода углевания в лабораторных условиях. Если результат будет положительным, то новый метод начнут внедрять в Барнауле уже в ближайшие годы.

Безопасно ли сейчас пить воду из-под крана и нужно ли ее очищать дополнительно?

Вода из-под крана в Барнауле полностью соответствует санитарным нормам и стандартам.

Но если жители сами так хотят, то могут использовать домашние системы фильтрации для дополнительного улучшения вкуса или уменьшения запаха хлора. Однако важно тщательно следить за состоянием и своевременной заменой фильтров.

"Я сам пью воду из-под крана. А моя семья предпочитает пить прокипячённую воду, так как им не нравится запах хлора. При кипячении же он уходит", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.