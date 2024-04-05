Когда вода станет прозрачной? Гендиректор Водоканала ответил на вопросы барнаульцев
Узнали, как очищают воду сейчас, зачем используют хлор и планируется ли вводить новые технологии для обеззараживания воды
05 апреля 2024, 11:45, ИА Амител
Прозрачной водопроводная вода в Барнауле станет примерно через неделю, когда на реках вскроется лед. Об этом во время прямого эфира в телеграм-канале amic.ru рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Он объяснил, почему вообще вода изменила цвет и запах, и не вредно ли ее употреблять, а также ответил на другие вопросы редакции и барнаульцев. В частности, какими средствами очищают воду сейчас, для чего используют хлор и планируется ли вводить новые технологии для обеззараживания. А еще о том, какую воду пьет сам генеральный директор предприятия и его семья. Краткие тезисы эфира – смотрите в нашем материале.
Почему вода из крана поменяла цвет, вкус и запах?
- Такая ситуация в паводок повторяется ежегодно, но обычно протекает быстрее. Этой весной ситуация сложнее, чем в предыдущие годы. Из-за аномальной зимы грунт на полях промерз до двух метров, и вода не впитывается, а по склонам уходит в реки. Вместе с ней и снегом в водоемы смывается и вся мелкодисперсная взвесь. В результате качество воды в водоемах ухудшилось. А технологический режим очистных сооружений водоканала зависит от температуры в реке: пока вода не прогрелась до плюс пяти и выше градусов, она очищается сложнее, чем в другие периоды.
Тем не менее, вода все равно соответствует всем нормативам, которые приняты в Российской Федерации.
Справка: Норматив воды по цветности - 20 градусов. Обычно в течение года при стабильной температуре из кранов барнаульцев течет вода цветностью 1-2 градуса. Сейчас цветность составляет 10 градусов.Уже скоро ситуация изменится в лучшую сторону: в конце этой недели, максимум в понедельник произойдет вскрытие реки. В течение пяти дней (по нашему опыту) она прогреется до плюс пяти градусов. И из кранов барнаульцев вновь побежит кристально прозрачная вода.
Какой путь проходит вода из реки до жителя Барнаула, и какие этапы очистки при этом предусмотрены?
- В Барнауле используется классическая система очистки воды, которая подразумевает три стадии. Вода поступает на очистные сооружения и отстаивается в отстойниках. Там в воду добавляется реагент, так называемый флокулянт, который абсорбирует и заставляет оседать загрязнения. Затем вода проходит через фильтрационную систему, которая задерживает загрязнения, которые не осели в отстойниках. Дальше она поступает в резервуары для чистой воды, где происходит обеззараживание, а после этого уже – чистая и безопасная - поступает к потребителю.
Какие усиленные меры по очистке воды сейчас предпринимает Водоканал?
- "Барнаульский водоканал" принял целый ряд усиленных мер по очистке - увеличил в разы дозировку флокулянтов для эффективного осаждения загрязнений (однако использует их так, чтобы это было безопасно для потребителя), участил промывку фильтров – если раньше их чистили каждые 72 часа, то сейчас - каждые 12 часов. Также сейчас временно отказались от рециркуляции воды после промывки фильтров, чтобы минимизировать риск возврата загрязнений в очищенную воду.
Специалисты лаборатории Водоканала совместно с коллегами из Роспотребнадзора в десятки раз увеличили количество исследований поступающей воды.
Как давно обновлялись очистные сооружения Барнаульского Водоканала?
- В рамках инвестиционной программы водоканала работа по модернизации очистных сооружения водопроводной воды ведется с 2005 года. А в 2024-2025 году будет проведена модернизация отстойников. Для этих целей в прошлом году предприятие привлекло инвестиции фонда развития территорий: мы взяли кредитный ресурс около миллиарда рублей. Проведены процедуры определения подрядчика и уже начаты работы.
Также водоканал полностью модернизировал систему обеззараживания воды – вместо опасного жидкого хлора сегодня используется оборудование, которое вырабатывает хлор методом электролиза из поваренной соли.
Будут ли фторировать воду в Барнауле?
- Фторирование воды в Барнауле не планируется. Это решение основано на оценке возможных рисков и побочных эффектов фторирования: пока еще не доказана безопасность использования этого элемента в водопроводной воде. Поэтому в Барнауле акцент делается на совершенствовании существующих методов очистки и обеззараживания воды.
Зачем водоканал хлорирует воду?
- Для обеззараживания с целью уничтожения бактерий. Общая протяженность водопроводной сети в Барнауле - более тысячи двухсот километров. И пока вода идет по такому длинному пути, существует риск ее вторичного загрязнения (например, из-за аварии). Хлор помогает сохранить воду безопасной на всем пути от очистных сооружений до крана потребителя. Именно поэтому и сегодня во всем мире для обеззараживания водопроводной воды используют хлорсодержащие реагенты. Впрочем, если вода берется из подземного источника и ее путь до потребителя короткий, то хлор не используется. Например, в локальных поселках, где от водозабора до потребителя небольшое расстояние.
Какой флокулянт используют в Водоканале сегодня?
- До 2022 года использовался французский флокулянт, он показал высокую эффективность в очистке воды. Однако его применение прекратили из-за сложности с поставками и логистических ограничений. Водоканал был вынужден искать альтернативные решения. В результате выбор пал в пользу реагентов отечественного производства, которые обеспечивают необходимый стандарт очистки воды в соответствии с действующими нормативами.
Планируется ли изменить очистку воды в Барнауле во время паводка в будущем?
- В Барнауле рассматривают внедрение новой дополнительной технологии очистки воды, основанной на использовании активированного угля. Этот метод предполагает добавление угля на определенных этапах. Активированный уголь способен снижать цветность воды и удалять запахи. Это инновационное решение позволит повысить эффективность очистки воды, особенно в периоды паводка. Аналогичная система уже применяется в ряде городов, но там другие водоисточники и состав воды, а поэтому мы проводим свои собственные исследования. Эти исследования нужно проводить как раз сейчас - в паводок, когда можно точно провести анализ эффективности метода углевания в лабораторных условиях. Если результат будет положительным, то новый метод начнут внедрять в Барнауле уже в ближайшие годы.
Безопасно ли сейчас пить воду из-под крана и нужно ли ее очищать дополнительно?
Вода из-под крана в Барнауле полностью соответствует санитарным нормам и стандартам.
Но если жители сами так хотят, то могут использовать домашние системы фильтрации для дополнительного улучшения вкуса или уменьшения запаха хлора. Однако важно тщательно следить за состоянием и своевременной заменой фильтров.
"Я сам пью воду из-под крана. А моя семья предпочитает пить прокипячённую воду, так как им не нравится запах хлора. При кипячении же он уходит", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
11:55:52 05-04-2024
Нытики, ну вы где?! Начинайте уже😁
12:02:13 05-04-2024
Картридж в фильтре-кувшине за 2 дня умер! Вообще не пропускает воду теперь. Точно никакие нормы и стандарты не нарушены?
12:30:01 05-04-2024
Гость (12:02:13 05-04-2024) Картридж в фильтре-кувшине за 2 дня умер! Вообще не пропуска... Встряхните картридж, это воздух).
12:47:05 05-04-2024
Гость (12:30:01 05-04-2024) Встряхните картридж, это воздух).... то есть он день отработал нормально, в конце второго дня умер - это воздух, серьезно?
23:04:19 05-04-2024
Гость (12:47:05 05-04-2024) то есть он день отработал нормально, в конце второго дня уме... Господи откуда вы такие темные берётесь, эта информация есть даже на сайте производителя, здесь реально публика с одной извилиной.
12:32:46 05-04-2024
Гость (12:02:13 05-04-2024) Картридж в фильтре-кувшине за 2 дня умер! Вообще не пропуска...
Попробуйте убрать крышку кувшина
12:37:30 05-04-2024
Гость (12:32:46 05-04-2024) Попробуйте убрать крышку кувшина... Просто искромётный юмор!!!(правда уровень первоклассника) Аплодировать разрешите?
12:13:47 05-04-2024
И не хлором вода пахнет, а чем - то горелым, наверное этим флокулянтом. И после отстоя и фильтрации в домашних условиях запах не исчезает
13:07:51 05-04-2024
Стыдно становится за должностных лиц, которые несут бред про "чистую" воду. Активированный уголь "инновация"?
13:45:20 05-04-2024
Из-за аномальной зимы грунт на полях промерз до двух метров. Странно, зима не слишком холодная была.
14:57:52 05-04-2024
Гость (13:45:20 05-04-2024) Из-за аномальной зимы грунт на полях промерз до двух метров.... Были сильные морозы в ноябре до того, как выпал снег. Земля в самом деле сильно промерзла.
14:06:19 05-04-2024
Он наверное имеет высшее образование....Аномальная зима была, понимать надо. Иные осваивают деньги на аномальном потеплении а эти несут дичь в другом направлении. Ну чес, слово стыдно за таких людей.
14:07:54 05-04-2024
Проточный фильтр забился за месяц, а так все хорошо, по стандартам
14:57:50 05-04-2024
Вода пахнет не хлором, а тиной и болотом. Этот запах никуда не уходит после кипячения.
16:29:13 05-04-2024
"Я сам пью воду из-под крана." почему я ему не верю? Не мог же он сказать, что не пьёт.
10:39:23 06-04-2024
Гость (16:29:13 05-04-2024) "Я сам пью воду из-под крана." почему я ему не верю? Не мог ... Если его изловить и заставить выпить стакан воды из-под крана, нас могут привлечь за применение пыток?
16:41:19 05-04-2024
Про крышку и кувшин - не шутка. Давление, осмос, все такое.
17:45:38 05-04-2024
Что думаете насчет того, чтобы сделать независимую экспертизу воды? Мне кажется стоит проверить, врут нам или правду говорят.
20:06:22 05-04-2024
Сергей Алексеевич (17:45:38 05-04-2024) Что думаете насчет того, чтобы сделать независимую экспертиз... Кто ж вам позволит?
18:15:45 05-04-2024
Короче, вскрытие покажет...!?
20:38:50 05-04-2024
"я сам пью воду из под крана"
в принципе, поверить можно, если кран у него прикручен к артезианской скважине. а вот в то, что он пьет помои, которые текут из кранов барнаульцев, поверить невозможно. картридж в кувшине за 3 дня на выброс.
21:02:30 05-04-2024
Элен без ребят (20:38:50 05-04-2024) картридж в кувшине за 3 дня на выброс. ... третью неделю кувшинный барьер делает свое дело. раз по 5-7 заполняется за день. что-то вы делаете не так видимо. либо трубы в вашем доме загажены по самое немогу...
05:43:31 06-04-2024
Теперь все ясно , раньше использовали французкий реагент , который справлялся , сейчас отечественный. Вопросов нет откуда болотом воняет
Ну и по традиции паводок подкрался аномально незаметно весной , по классике.
23:31:47 06-04-2024
Даже семья пьёт из-под крана только кипячёную, надо же, кулера в доме нет? Не верю!
11:32:58 07-04-2024
В сталинские времена вся администрация водоканала уже бы лес валила. А вода бы была чистая! Безответственность и безнаказанность всему виной, а не внезапная весна.