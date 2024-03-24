Торговый центр в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщений о бомбе

На месте работают спецслужбы

24 марта 2024, 20:31, ИА Амител

Кадр из видео / "Осторожно, новости"

ТЦ "Лондон молл" эвакуировали в Санкт-Петербурге из-за сообщений о бомбе. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

По информации источника, эвакуация началась после звонка от неизвестного, сообщившего, что в здании заложено взрывное устройство.

Людей эвакуировали на улицу. На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. Территорию исследуют.

Как пишет "Фонтанка", человека, заявившего о бомбе, задержали.

Ранее пассажирка в аэропорту Шереметьево заявила, что в ее ручной клади находится взрывчатка.