Торжественная линейка и мемориальная доска. Как АлтГУ отмечает 50-летие
Мероприятие прошло у корпуса на улице Димитрова
22 мая 2023, 15:10, ИА Амител
22 мая в Барнауле началась праздничная неделя, посвящённая 50-летию Алтайского государственного университета. Так, возле корпуса "Д" прошла торжественная линейка, куда были приглашены почётные выпускники вуза, а также была открыта обновлённая мемориальная доска в честь первого ректора АлтГУ Василия Неверова.
Автор мемориальной плиты – заслуженный скульптор России Михаил Кульгачев. Открыли доску президент Алтайского государственного университета профессор Сергей Землюков и сын основателя университета Сергей Неверов.
Всю неделю в университете будут проходить различные мероприятия в честь юбилея, а кульминацией станет встреча поколений выпускников АлтГУ и праздничная программа "Планета Университет". Она пройдёт 26 мая в "Титов-Арене" с 14:00 до 22:00. В этот же день состоится праздничное шествие "Парад институтов", от корпусов АлтГУ к "Титов-Арене", начало в 14:00.
17:10:37 22-05-2023
А кто-нибудь подскажет, как в пятницу будут запускать в Титов Арену?