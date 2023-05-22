Торжественная линейка и мемориальная доска. Как АлтГУ отмечает 50-летие

Мероприятие прошло у корпуса на улице Димитрова

22 мая 2023, 15:10, ИА Амител

















































































Торжественная линейка возле корпуса "Д" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 мая в Барнауле началась праздничная неделя, посвящённая 50-летию Алтайского государственного университета. Так, возле корпуса "Д" прошла торжественная линейка, куда были приглашены почётные выпускники вуза, а также была открыта обновлённая мемориальная доска в честь первого ректора АлтГУ Василия Неверова.

Автор мемориальной плиты – заслуженный скульптор России Михаил Кульгачев. Открыли доску президент Алтайского государственного университета профессор Сергей Землюков и сын основателя университета Сергей Неверов.

Всю неделю в университете будут проходить различные мероприятия в честь юбилея, а кульминацией станет встреча поколений выпускников АлтГУ и праздничная программа "Планета Университет". Она пройдёт 26 мая в "Титов-Арене" с 14:00 до 22:00. В этот же день состоится праздничное шествие "Парад институтов", от корпусов АлтГУ к "Титов-Арене", начало в 14:00.