За спрос не бьют. Аналитик рассказал, как не купить подделку на маркетплейсах

Продавцов на площадках проверять не успевают и риск нарваться на контрафакт есть всегда

16 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Многие россияне сейчас совершают покупки исключительно на маркетплейсах. Там много продавцов, и администраторы просто не успевают за ними следить. По этой причине риск получить контрафакт вместо оригинального товара довольно высок. Как не напороться на него, "Секрету фирмы" рассказал аналитик, директор по развитию собственного сервиса аналитики фулфилмент-оператора Atiko Дмитрий Баранов.

В первую очередь внимание следует обращать на репутацию продавца, а также на количество положительных и отрицательных отзывов.

"Если у продавца много отрицательных отзывов или он только что зарегистрировался, это может быть признаком подозрительной деятельности", – подчеркнул Баранов.Еще один фактор – цена товара. Если стоимость занижена, то это может говорить о попытке привлечь клиента, чтобы всучить ему подделку.

"Если у вас есть возможность сравнить товар с оригиналом, посмотрите на фотографиях, представленных продавцом на маркетплейсе, качество, отделку, шрифт и логотипы на упаковке", – добавил аналитик, отметив, что контрафактные товары имеют отличие в деталях.Также следует проверять подлинность. Если сомнения есть, то можно проверить товар через специальные сервисы или приложения вроде "Честного знака". Кроме того, следует покупать лишь у представителей или официальных дилеров компаний.

Еще один способ избежать покупки контрафакта – заказ в пункт выдачи. Там можно не спеша осмотреть и проверить покупку, а дома из-за спешки курьера такого может и не быть.

Если сомнения устранить не удалось, то можно написать в поддержку маркетплейса или производителю за дополнительными подтверждениями подлинности товара.