Товары для строительства подорожали в России

Поставщики отмечают, что идут на это из-за растущего спроса

15 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Молоток / Фото: pxhere.com/ru/photo/518257

В России стоимость материалов для ремонта и строительства увеличилась за год на 22,5%, средний чек достиг 35,4 тысячи рублей, сообщает издание "Коммерсант".

По словам поставщиков, они вынуждены повышать цены из-за растущего спроса, вызванного инфляцией, и необходимостью ремонта в новых домах.

Ситуация во многом зависит от покупателей, которые приобрели жилье три-четыре года назад, когда была популярна льготная ипотека. Сейчас ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров обойдется в среднем в 2,2 миллиона рублей и выше, а трехкомнатной площадью 73 квадратных метра – почти в 3 миллиона рублей.

По данным Росстата, цены на материалы выросли за год на 8-11%. Как объяснила Ольга Попова, руководитель отдела строительных материалов и техники в сети OBI, рост цен связан с повышенным спросом со стороны тех, кто купил квартиру в новостройке несколько лет назад и теперь делает ремонт.

Кроме того, наблюдается снижение количества покупок – покупатели стремятся приобрести как можно больше товаров за один раз, чтобы избежать роста цен в будущем.