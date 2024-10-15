Товары для строительства подорожали в России
Поставщики отмечают, что идут на это из-за растущего спроса
15 октября 2024, 22:10, ИА Амител
В России стоимость материалов для ремонта и строительства увеличилась за год на 22,5%, средний чек достиг 35,4 тысячи рублей, сообщает издание "Коммерсант".
По словам поставщиков, они вынуждены повышать цены из-за растущего спроса, вызванного инфляцией, и необходимостью ремонта в новых домах.
Ситуация во многом зависит от покупателей, которые приобрели жилье три-четыре года назад, когда была популярна льготная ипотека. Сейчас ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров обойдется в среднем в 2,2 миллиона рублей и выше, а трехкомнатной площадью 73 квадратных метра – почти в 3 миллиона рублей.
По данным Росстата, цены на материалы выросли за год на 8-11%. Как объяснила Ольга Попова, руководитель отдела строительных материалов и техники в сети OBI, рост цен связан с повышенным спросом со стороны тех, кто купил квартиру в новостройке несколько лет назад и теперь делает ремонт.
Кроме того, наблюдается снижение количества покупок – покупатели стремятся приобрести как можно больше товаров за один раз, чтобы избежать роста цен в будущем.
23:02:21 15-10-2024
Ниже написано, что эксперты предрекли снижение цен на недвижимость. Всё логично
06:23:02 16-10-2024
а повышение цен из- за растущего спроса только в России бывает или это общемировая тенденция?
08:34:36 16-10-2024
Элен без ребят (06:23:02 16-10-2024) а повышение цен из- за растущего спроса только в России быва... "Высокий спрос - вызванный инфляцией"
У меня три года в университете была экономика, ну и так почитываю иногда.
Так вот этих знаний не хватает , чтобы понять
11:49:20 16-10-2024
Гость (08:34:36 16-10-2024) "Высокий спрос - вызванный инфляцией" У меня три года в ... Экономика, это продажная девка только для России, где делают деньги из ничего.
09:32:09 16-10-2024
Да вы что только сегодня подорожало не может быть.
10:04:26 16-10-2024
...Было дело и цены снижали...Пел Высоцкий...Только это не про наш мир...В эпоху экономики пирамид снижение цен не реально...Когда бумажные фантики ничем, кроме слов центробанков не обеспечены, экономические законы работать перестают. Цену деньгам тупо назначают заинтересованные лица. А спрос как раз цену снижает, т.к. является стимулом к производству и добросовестной конкуренции.