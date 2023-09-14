Трактор насмерть задавил женщину на алтайском сельхозпредприятии
Водитель двигался назад и не заметил работницу, убирающую помещение
14 сентября 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
Работница сельхозпредприятия погибла в Калманском районе. Об этом рассказали в региональном СК.
Предварительно установлено, что водитель трактора сдавал назад и не заметил женщину, которая проводила уборку в помещении. Тяжелая техника нанесла работнице травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте.
Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Проводится проверка.
Также соблюдение правил безопасности на предприятии проверят представители прокуратуры.
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