Трактор насмерть задавил женщину на алтайском сельхозпредприятии

Водитель двигался назад и не заметил работницу, убирающую помещение

14 сентября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Работница сельхозпредприятия погибла в Калманском районе. Об этом рассказали в региональном СК.

Предварительно установлено, что водитель трактора сдавал назад и не заметил женщину, которая проводила уборку в помещении. Тяжелая техника нанесла работнице травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Проводится проверка.

Также соблюдение правил безопасности на предприятии проверят представители прокуратуры.

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