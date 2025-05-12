Трамп анонсировал подписание "самого важного" указа в истории США
Президент США подпишет документ, который поможет значительно снизить цены на отпускаемые по рецепту лекарства
12 мая 2025, 09:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание "самого важного исполнительного указа в истории страны". С его слов, документ поможет снизить отпускаемые по рецепту лекарства и другие препараты на 30–80% "почти сразу". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на соцсети американского лидера.
Со слов Трампа, указ будет подписан 12 мая в 09:00. Других подробностей президент Соединенных Штатов не привел.
"Они (цены на препараты. – Прим. ред.) вырастут по всему миру, чтобы соблюсти баланс и, впервые за много лет, будет обеспечена справедливость в Америке!" – написал глава государства.
Американский лидер выразил недоумение, почему лекарства в США стоят в разы дороже, чем в других странах. С его слов, фармацевтические компании оправдывают это расходами на исследования и разработки. Однако Трамп заявил, что эти затраты ложатся на американских потребителей безосновательно.
Ранее президент США прокомментировал предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Он заявил, что этот день может стать великим для обеих сторон. Трамп пообещал продолжить работу со сторонами, чтобы убедиться, что переговоры начнутся.
12:36:22 12-05-2025
Ударим ценами по здравоохранению всех стран!
12:39:39 12-05-2025
Фактически рынок ничего сам не регулирует, регулируют капиталисты-барыги и олигархи во власти.
12:56:54 12-05-2025
Гость (12:39:39 12-05-2025) Фактически рынок ничего сам не регулирует, регулируют капита... А как же димократия? )))
20:02:23 12-05-2025
Гость (12:56:54 12-05-2025) А как же димократия? ))) ... И какое-то ВТО, которое все забыли?
14:37:36 12-05-2025
Там в счетах страховых компаний мазь зовиракс по 2500 долларов.
С у нас авикловир по 40 рублей с этим же активным веществом.
Зажралась там фармацевтика космически