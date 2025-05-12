НОВОСТИПолитика

Трамп анонсировал подписание "самого важного" указа в истории США

Президент США подпишет документ, который поможет значительно снизить цены на отпускаемые по рецепту лекарства

12 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание "самого важного исполнительного указа в истории страны". С его слов, документ поможет снизить отпускаемые по рецепту лекарства и другие препараты на 30–80% "почти сразу". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на соцсети американского лидера.

Со слов Трампа, указ будет подписан 12 мая в 09:00. Других подробностей президент Соединенных Штатов не привел.

"Они (цены на препараты. – Прим. ред.) вырастут по всему миру, чтобы соблюсти баланс и, впервые за много лет, будет обеспечена справедливость в Америке!" – написал глава государства.

Американский лидер выразил недоумение, почему лекарства в США стоят в разы дороже, чем в других странах. С его слов, фармацевтические компании оправдывают это расходами на исследования и разработки. Однако Трамп заявил, что эти затраты ложатся на американских потребителей безосновательно.

Ранее президент США прокомментировал предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Он заявил, что этот день может стать великим для обеих сторон. Трамп пообещал продолжить работу со сторонами, чтобы убедиться, что переговоры начнутся.

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп: предложение Путина о переговорах может прочить великий день для России и Украины

Президент США пообещал продолжить работу со сторонами, чтобы убедиться, что переговоры начнутся
НОВОСТИПолитика
США Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:36:22 12-05-2025

Ударим ценами по здравоохранению всех стран!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:39 12-05-2025

Фактически рынок ничего сам не регулирует, регулируют капиталисты-барыги и олигархи во власти.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:54 12-05-2025

Гость (12:39:39 12-05-2025) Фактически рынок ничего сам не регулирует, регулируют капита... А как же димократия? )))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:23 12-05-2025

Гость (12:56:54 12-05-2025) А как же димократия? ))) ... И какое-то ВТО, которое все забыли?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:36 12-05-2025

Там в счетах страховых компаний мазь зовиракс по 2500 долларов.
С у нас авикловир по 40 рублей с этим же активным веществом.
Зажралась там фармацевтика космически

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров