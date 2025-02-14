Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене

Со слов американского лидера, представители государств будут говорить об урегулировании украинского конфликта

14 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что должностные лица России, США и Украины встретятся 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он утверждает, что представители стран обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Трамп не уточнил, кто конкретно будет участвовать во встрече.

"У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США", – сказал президент Соединенных Штатов, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Также он подтвердил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. При этом Трамп добавил, что речи об организации такого контакта в самое ближайшее время пока не идет.