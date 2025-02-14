Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене
Со слов американского лидера, представители государств будут говорить об урегулировании украинского конфликта
14 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что должностные лица России, США и Украины встретятся 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он утверждает, что представители стран обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Трамп не уточнил, кто конкретно будет участвовать во встрече.
"У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США", – сказал президент Соединенных Штатов, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
Также он подтвердил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. При этом Трамп добавил, что речи об организации такого контакта в самое ближайшее время пока не идет.
09:10:58 14-02-2025
У нашего же ордер от гаагских оперов ?
Или это не точно
09:42:33 14-02-2025
Я вот на досуге поинтересовался Наполеоном2 который организовал поход на Курск и готовил колониальные войска НАТО для похода на Москву. А вы интересовались биографией Макрона? Если нет то всегда интересуйтесь врагом - вы его должны лучше знать чем он себя сам
Так вот в трех словах: и Макрон и его жена - это родные братья семьи по фамилии Тронье. Мать Макрона - ученый изувер она проводила исследования цру на детях -накачивала их лсд и наблюдала за изменением их психики когда их насиловали. Она изобретала спец препараты для солдат нато. И пропустила через это совего маленького сына будущего президента. Жена макрона - это его старший брат который взял документы своей мертвой сестры которая погибла в застенках матери. Журналисты раскопали что до смены пола она родила сына. Этот сын сейчас ровесник макрона и похож на него как близнец. И Макрон и его жена напрямую связаны с сатанинской верхушкой бильдербергского клуба и все их правительство это педофилы и сатанисты. Правая рука макрона - аналог правой руки гитлера глава гестапо -некий Беня живет во дворце. Он из Алжира и журналисты раскопали что он в париже изнасиловал женщину так что она стала глубоким инвалидом и лично подавлял мятеж на улицах Парижа особо жестоко -его сфотографировали когда он одной рукой душил а второй рукой отбивал органы студенту
вот такие люди возможно еще поведут армии против России
10:17:16 14-02-2025
майор (09:42:33 14-02-2025) Я вот на досуге поинтересовался Наполеоном2 который организо... ну чутка недоработали деды по фашизму - это поправимо, доработаем мы.
10:26:06 14-02-2025
Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена ---- а Украина то зачем?
10:44:10 14-02-2025
На каждую макаронину у нас хватит кетчупа.