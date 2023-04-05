Трамп арестован и ждет предъявления обвинений

По данным CNN, прокуратура готова огласить более 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере

05 апреля 2023, 00:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-президент США Дональд Трамп арестован и ждёт предъявления обвинений. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что сейчас у здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения более чем по 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.

Известно, что один из пунктов касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.

Компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это намеренный подлог финансовой документации.