Трамп арестован и ждет предъявления обвинений
По данным CNN, прокуратура готова огласить более 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере
05 апреля 2023, 00:43, ИА Амител
Экс-президент США Дональд Трамп арестован и ждёт предъявления обвинений. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что сейчас у здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения более чем по 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.
Известно, что один из пунктов касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.
Компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это намеренный подлог финансовой документации.
06:25:55 05-04-2023
В правлении элитарного клуба собрано экстренное совещание.— Джентльмены, — говорит председатель, — нам предстоит крайне неприятная процедура исключения из членов клуба мистера Смита. Раздаются возгласы: — Как? Почему? Ведь мистер Смит уважаемый, достойный человек! — Всё это верно. Но мистер Смит нарушает санитарные нормы в нашем клубном бассейне. Он писает в воду. — Нехорошо, конечно, но ведь это делают многие. — Да, — соглашается председатель, — но Смит это делает с десятиметровой вышки!..
06:28:48 05-04-2023
Надо в Мексику войска ввести для защиты демократии.
08:23:31 05-04-2023
А пока военный американский ограниченный контингент находится в Сирии в целях защиты свободы и демократии.Он расположился как раз на том участке страны,где нефть качают.Американцы не могут терпеть когда сирийский президент нелегитимный,хоть и был избран и одобрен ихним парламентом.И ещё неизвестно легитимно ли в тот сирийский парламент люди попали.Для американцев закон-это прежде всего.И чтоб никакого грабежу тоже не было.
09:55:13 05-04-2023
Ндаа.. либералам всё труднее ставить в пример свою любимую Америку как светочь демократии как образец для подражания. На их глазах происходит "падения ястреба", рушится символ и главный столп западного мира.
11:47:23 05-04-2023
Ндаа.. либералам всё труднее ставить в пример свою любимую Америку-----Ндааа.. где это видано, что бы миллиардера судили, уму не постижимо!. Дикари-с.
14:44:45 05-04-2023
Так и знал что у либералов будет таков ответ. Еще есть вариант "где это видано чтобы (экс-)президента судили". Но дело в том, что вышеозвученные случаи доказывают, что суд стал политическим инструментом в клановых разборках, можно сфабриковать всё что угодно, против кого угодно. И если можно против миллиардеров то что говорить про обычных людей. Меж тем сынок Байдена за куда более серьезные преступления спокойно разгуливает на свободе.