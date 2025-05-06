Трамп: дни победы в мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими в США

По словам политика, в Соединенных Штатах слишком много выходных

06 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский президент Дональд Трамп заявил, что дни победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут для американцев рабочими. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в Truth Social.

"Мы выиграли обе мировые войны, но никогда не считали это своей заслугой – это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам", – заявил политик, добавив, что считает победу возможной лишь благодаря вкладу Соединенных Штатов.

Он добавил, что Америку не будут "закрывать на эти два очень важных праздника", поскольку в США и так "слишком много праздников", а рабочих дней не хватает.