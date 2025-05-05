В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа

Встреча президентов должна быть хорошо подготовлена, отметил Песков

05 мая 2025, 20:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

В Кремле считают необходимой встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, может ли Путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае, представитель Кремля признал, что встреча двух президентов сейчас "на слуху".

"Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях", – сказал он.

Песков отметил, что эта встреча требует продолжения контактов между РФ и США, и какой-то конкретики на этот счет пока нет.

Ранее Трамп заявил о прошедших на выходных "очень хороших переговорах" по РФ и Украине.