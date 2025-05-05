В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
Встреча президентов должна быть хорошо подготовлена, отметил Песков
05 мая 2025, 20:00, ИА Амител
В Кремле считают необходимой встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, может ли Путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае, представитель Кремля признал, что встреча двух президентов сейчас "на слуху".
"Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях", – сказал он.
Песков отметил, что эта встреча требует продолжения контактов между РФ и США, и какой-то конкретики на этот счет пока нет.
Ранее Трамп заявил о прошедших на выходных "очень хороших переговорах" по РФ и Украине.
09:37:50 06-05-2025
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа --- ну не прям хорошая новость, возникает подозрение, что Кремлю это надо, а отсюда подозрение, что пошло не так
09:43:21 06-05-2025
Гость (09:37:50 06-05-2025) В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа ---... 9 мая - хорошая дата. подсуетиться не грех.
17:19:06 06-05-2025
То, что Трампу это не надо - совершенно точно.