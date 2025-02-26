Трамп допустил, что сделка по металлам с Украиной может достичь 1 трлн долларов
По его словам, Зеленский может отправиться в Вашингтон для подписания соглашения уже на этой неделе
26 февраля 2025, 13:40, ИА Амител
Сделка США с Украиной по ее редкоземельным металлам может достигать 1 трлн долларов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов во время беседы с журналистами.
По его словам, Вашингтон потратил на помощь Киеву 350 млрд долларов. При этом Европа получит свои деньги обратно, поскольку она направила их в виде кредита.
"Так что теперь мы говорим, что <...> хотим получить эти деньги обратно. Мы помогали стране справиться с весьма большой проблемой, с такой проблемой, которая была у очень немногих людей, которая не должна была возникнуть, потому что ее не должно было быть, но она возникла, поэтому мы должны все исправить, но теперь американский налогоплательщик получит свои деньги обратно", – сказал Трамп.
Он допустил, что украинский президент Владимир Зеленский отправится в Вашингтон уже в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение. Местные СМИ подчеркивали, что в новой версии документа нет упоминаний гарантий безопасности для Украины – ранее они были одним из условий Киева для заключения сделки.
13:54:20 26-02-2025
Зеленский может отправиться в Вашингтон для подписания соглашения уже на этой неделе --- дожал
15:13:17 26-02-2025
Интересный ход мысли у Трампа, мы вам помогали, но не помогли, заплатите за это.)))
15:57:41 26-02-2025
Гость (15:13:17 26-02-2025) Интересный ход мысли у Трампа, мы вам помогали, но не помогл... как говорил француз Серж в Гардемаринах: Париж любит победителей
таковы законы их мира
22:49:47 26-02-2025
Гость (15:13:17 26-02-2025) Интересный ход мысли у Трампа, мы вам помогали, но не помогл... Платят за результат, а не за тщетную попытку помочь, более смахивающую на имитацию "помощи"!
15:13:32 26-02-2025
И отправиться и подпишет и отдаст месторождения порты и дороги во владение США
а украинцы будут пахать и 80% зарплаты отдавать сша. Брали клоуны и кондитеры а отдавать гражданам придется. Тяжелым трудом лет 100. И да войны там не будет уже. Западу там теперь будет просто незачем воевать. Они стабильно доход будут получать. За что украинцы боролись на то и напоролись
А клоун и кондитер будут на лазурном берегу жить и черную икру ложками жрать. И почетными немцами станут. Се ля ви
19:38:09 26-02-2025
Холмс (15:13:32 26-02-2025) И отправиться и подпишет и отдаст месторождения порты и доро... в случае с зе ему никто не позволит отдыхать на лазурном берегу и жрать икорку, вон либо в черном дельфине сгниет с теми кто на крокус напал, либо к Лукашу на смертную казнь повезут либо свои же кокнут.
22:08:07 26-02-2025
Холмс (15:13:32 26-02-2025) И отправиться и подпишет и отдаст месторождения порты и доро... Хохлы работать будут?Фигушки!Работать за деньги они будут-бесплатно не будут!Разбегутся как тараканы...
18:58:17 26-02-2025
Теперь деминерализация?
19:58:16 26-02-2025
Давай триллиард!
Чего жалеть эти редкоземы.