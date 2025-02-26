Трамп допустил, что сделка по металлам с Украиной может достичь 1 трлн долларов

По его словам, Зеленский может отправиться в Вашингтон для подписания соглашения уже на этой неделе

26 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Сделка США с Украиной по ее редкоземельным металлам может достигать 1 трлн долларов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов во время беседы с журналистами.

По его словам, Вашингтон потратил на помощь Киеву 350 млрд долларов. При этом Европа получит свои деньги обратно, поскольку она направила их в виде кредита.

"Так что теперь мы говорим, что <...> хотим получить эти деньги обратно. Мы помогали стране справиться с весьма большой проблемой, с такой проблемой, которая была у очень немногих людей, которая не должна была возникнуть, потому что ее не должно было быть, но она возникла, поэтому мы должны все исправить, но теперь американский налогоплательщик получит свои деньги обратно", – сказал Трамп.

Он допустил, что украинский президент Владимир Зеленский отправится в Вашингтон уже в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение. Местные СМИ подчеркивали, что в новой версии документа нет упоминаний гарантий безопасности для Украины – ранее они были одним из условий Киева для заключения сделки.