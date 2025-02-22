Президент США заявил, что присутствие Зеленского на переговорах необязательно
Дональд Трамп не считает, что украинский лидер будет важен на этих встречах
22 февраля 2025, 10:20, ИА Амител
Фото: Dave Sherrill / unsplash.com
Президент США Дональд Трамп считает необязательным присутствие Владимира Зеленского на переговорах по завершению конфликта на Украине.
В эфире радиостанции Fox News хозяин Белого дома заявил, что украинский лидер был на встречах в течение трех лет, но "ничего не было достигнуто".
"Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно", – цитирует его "Лента.ру".
Накануне в СМИ сообщили, что американский лидер прибудет в Москву на 9 Мая. Вскоре он опроверг эти сведения. То же самое сделали и в Кремле.
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