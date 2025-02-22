Президент США заявил, что присутствие Зеленского на переговорах необязательно

Дональд Трамп не считает, что украинский лидер будет важен на этих встречах

22 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп считает необязательным присутствие Владимира Зеленского на переговорах по завершению конфликта на Украине.

В эфире радиостанции Fox News хозяин Белого дома заявил, что украинский лидер был на встречах в течение трех лет, но "ничего не было достигнуто".

"Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно", – цитирует его "Лента.ру".

Накануне в СМИ сообщили, что американский лидер прибудет в Москву на 9 Мая. Вскоре он опроверг эти сведения. То же самое сделали и в Кремле.