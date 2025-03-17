Разговор Путина и Трампа состоится 18 марта, подтвердил Песков
Повестку телефонного разговора представитель Кремля раскрывать не стал
17 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовится 18 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
"Во вторник готовится такой разговор", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля отказался раскрывать возможную повестку беседы, отметив, что "разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания".
Дональд Трамп уже заявлял, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник. Американский лидер сказал, что в ходе разговора с президентом России намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, с Москвой и Киевом ведутся дискуссии касаемо разделения активов. Трамп также подчеркнул, что на выходных удалось получить шанс приблизиться к окончанию конфликта на Украине.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Тогда лидеры, среди прочего, обсудили украинский конфликт. По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Обсуждались и дальнейшие контакты.
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