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Разговор Путина и Трампа состоится 18 марта, подтвердил Песков

Повестку телефонного разговора представитель Кремля раскрывать не стал

17 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовится 18 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

"Во вторник готовится такой разговор", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля отказался раскрывать возможную повестку беседы, отметив, что "разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания".

Дональд Трамп уже заявлял, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник. Американский лидер сказал, что в ходе разговора с президентом России намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, с Москвой и Киевом ведутся дискуссии касаемо разделения активов. Трамп также подчеркнул, что на выходных удалось получить шанс приблизиться к окончанию конфликта на Украине.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Тогда лидеры, среди прочего, обсудили украинский конфликт. По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Обсуждались и дальнейшие контакты.

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

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Комментарии 3

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Гость

21:13:45 17-03-2025

"А счастье-то, а честь какая!" (Беранже)

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Гость

21:17:34 17-03-2025

Три года назад ни кто не ждал звонка из белого дома
Что случилось ?

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Гость

21:35:41 17-03-2025

Хоть бы не обманули.

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