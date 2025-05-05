Трамп: на выходных прошли "очень хорошие переговоры" по ситуации на Украине

По его словам, между сторонами существует "огромная ненависть"

05 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил о прошедших на выходных "очень хороших переговорах" по РФ и Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время общения с журналистами.

Американский лидер отметил, что между "двумя сторонами и даже между генералами" существует "огромная ненависть".

"Я имею в виду, там огромное количество ненависти, но за последние несколько дней мы провели несколько очень хороших переговоров", – добавил президент.

При этом не стал уточнять, о каких именно переговорах идет речь и какие темы на них могли затрагиваться.

Ранее Дональд Трамп дал интервью NBC News, в котором признался, что иногда думает о выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.