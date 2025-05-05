Трамп: на выходных прошли "очень хорошие переговоры" по ситуации на Украине
По его словам, между сторонами существует "огромная ненависть"
05 мая 2025, 10:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил о прошедших на выходных "очень хороших переговорах" по РФ и Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время общения с журналистами.
Американский лидер отметил, что между "двумя сторонами и даже между генералами" существует "огромная ненависть".
"Я имею в виду, там огромное количество ненависти, но за последние несколько дней мы провели несколько очень хороших переговоров", – добавил президент.
При этом не стал уточнять, о каких именно переговорах идет речь и какие темы на них могли затрагиваться.
Ранее Дональд Трамп дал интервью NBC News, в котором признался, что иногда думает о выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
12:05:08 05-05-2025
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