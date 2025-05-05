Американский лидер также высказался о возможности третьего срока и будущем преемнике

05 мая 2025, 08:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп дал интервью NBC News. В беседе с корреспондентом он рассказал о возможности третьего срока и будущем преемнике, а также признался, что иногда думает о выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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О переговорах по Украине

"Настанет время, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо". Настанет время, когда я могу это сказать (и выйти из переговорного процесса. – Прим. ред.)".

"Иногда становлюсь все ближе к решению выйти из переговорного процесса по Украине, однако потом случаются позитивные вещи".

"Мы ближе к соглашению с одной из сторон и не так близки с другой".

"Между этими двумя людьми, между солдатами и генералами царит огромная ненависть. Они ведут жестокую борьбу уже три года".

"Мы заключили выгодную для американцев сделку (с Украиной. – Прим. ред.), особенно по редкоземельным металлам. Так или иначе, получим свое".

"Конфликт с Украиной не случился бы, если бы я оставался президентом".

О третьем сроке и преемнике

"Намерен провести на посту четыре года, а затем передать власть следующему президенту США. В идеале им должен быть великий республиканец".

"Говорить о преемнике рано, но у меня есть вице-президент (Джей Ди Вэнс. – Прим. ред.), который делает фантастическую работу. Марко Рубио (госсекретарь США. – Прим. ред.) великолепен".

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