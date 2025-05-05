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"Продолжайте вести себя глупо". Трамп думает о выходе из переговоров по Украине

Американский лидер также высказался о возможности третьего срока и будущем преемнике

05 мая 2025, 08:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп дал интервью NBC News. В беседе с корреспондентом он рассказал о возможности третьего срока и будущем преемнике, а также признался, что иногда думает о выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главные заявления Дональда Трампа

О переговорах по Украине

  • "Настанет время, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо". Настанет время, когда я могу это сказать (и выйти из переговорного процесса. – Прим. ред.)".
  • "Иногда становлюсь все ближе к решению выйти из переговорного процесса по Украине, однако потом случаются позитивные вещи".
  • "Мы ближе к соглашению с одной из сторон и не так близки с другой".
  • "Между этими двумя людьми, между солдатами и генералами царит огромная ненависть. Они ведут жестокую борьбу уже три года".
  • "Мы заключили выгодную для американцев сделку (с Украиной. – Прим. ред.), особенно по редкоземельным металлам. Так или иначе, получим свое".
  • "Конфликт с Украиной не случился бы, если бы я оставался президентом".

О третьем сроке и преемнике

  • "Намерен провести на посту четыре года, а затем передать власть следующему президенту США. В идеале им должен быть великий республиканец".
  • "Говорить о преемнике рано, но у меня есть вице-президент (Джей Ди Вэнс. – Прим. ред.), который делает фантастическую работу. Марко Рубио (госсекретарь США. – Прим. ред.) великолепен".

О пошлинах и главе Федеральной резервной системы

  • "Таможенные пошлины, введенные в США, возможно, не будут отменены".
  • "Не планирую отправлять в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла".
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

09:06:59 05-05-2025

"Мы ближе к соглашению с одной из сторон и не так близки с другой" очень размыто, каждый может трактовать в свою пользу. Какой хитрец

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Юлия

09:44:56 05-05-2025

Бойся рыжих и косых

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Гость

12:07:10 05-05-2025

Бла-бла-бла. И не очень

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