"Продолжайте вести себя глупо". Трамп думает о выходе из переговоров по Украине
Американский лидер также высказался о возможности третьего срока и будущем преемнике
05 мая 2025, 08:40, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Президент США Дональд Трамп дал интервью NBC News. В беседе с корреспондентом он рассказал о возможности третьего срока и будущем преемнике, а также признался, что иногда думает о выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Главные заявления Дональда Трампа
О переговорах по Украине
- "Настанет время, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо". Настанет время, когда я могу это сказать (и выйти из переговорного процесса. – Прим. ред.)".
- "Иногда становлюсь все ближе к решению выйти из переговорного процесса по Украине, однако потом случаются позитивные вещи".
- "Мы ближе к соглашению с одной из сторон и не так близки с другой".
- "Между этими двумя людьми, между солдатами и генералами царит огромная ненависть. Они ведут жестокую борьбу уже три года".
- "Мы заключили выгодную для американцев сделку (с Украиной. – Прим. ред.), особенно по редкоземельным металлам. Так или иначе, получим свое".
- "Конфликт с Украиной не случился бы, если бы я оставался президентом".
О третьем сроке и преемнике
- "Намерен провести на посту четыре года, а затем передать власть следующему президенту США. В идеале им должен быть великий республиканец".
- "Говорить о преемнике рано, но у меня есть вице-президент (Джей Ди Вэнс. – Прим. ред.), который делает фантастическую работу. Марко Рубио (госсекретарь США. – Прим. ред.) великолепен".
О пошлинах и главе Федеральной резервной системы
- "Таможенные пошлины, введенные в США, возможно, не будут отменены".
- "Не планирую отправлять в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла".
09:06:59 05-05-2025
"Мы ближе к соглашению с одной из сторон и не так близки с другой" очень размыто, каждый может трактовать в свою пользу. Какой хитрец
09:44:56 05-05-2025
Бойся рыжих и косых
12:07:10 05-05-2025
Бла-бла-бла. И не очень