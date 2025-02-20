Трамп назвал козырь России в переговорах по Украине

Президент США отметил, что РФ контролирует значительную часть территорий

20 февраля 2025, 20:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает преимуществом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что русские хотят закончить конфликт. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", – отметил Трамп.

Администрация США подчеркивала необходимость дипломатического решения конфликта. Сам Трамп не раз говорил, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно за год. В противном случае, по словам американского лидера, может начаться Третья мировая война. Трамп утверждает, что при сохранении курса бывшего президента Джо Байдена она началась бы уже в этом году. Однако президент США ответил, что такая война не соответствует ничьим интересам.