Трамп назвал козырь России в переговорах по Украине
Президент США отметил, что РФ контролирует значительную часть территорий
20 февраля 2025, 20:50, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает преимуществом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что русские хотят закончить конфликт. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", – отметил Трамп.
Администрация США подчеркивала необходимость дипломатического решения конфликта. Сам Трамп не раз говорил, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.
Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно за год. В противном случае, по словам американского лидера, может начаться Третья мировая война. Трамп утверждает, что при сохранении курса бывшего президента Джо Байдена она началась бы уже в этом году. Однако президент США ответил, что такая война не соответствует ничьим интересам.
20:52:30 20-02-2025
Логично.
21:01:40 20-02-2025
Трампа нужно номинировать на Нобелевскую премию мира.
08:07:30 21-02-2025
Гость (21:01:40 20-02-2025) Трампа нужно номинировать на Нобелевскую премию мира.... Окраинцы с осени, после его выборов уже собирали петиции номинировать Трампа. Как сейчас они, неизвестно.
21:19:05 20-02-2025
Главный козырь - наша непобедимая армия!
08:17:32 21-02-2025
Гость (21:19:05 20-02-2025) Главный козырь - наша непобедимая армия!... И флот
22:14:36 20-02-2025
Трамп не может сообразить как что нить урвать из сложившейся ситуации
07:59:03 21-02-2025
Что он не говорит ничего ешё не изменилось и не меняется. Скорее всего и не будет менятся. Шоу.
09:31:05 21-02-2025
при сохранении курса бывшего президента Джо Байдена она началась бы уже в этом году --- теперь поди не начнется. Хотя англичане хотят
11:37:10 21-02-2025
Походу Запад раскололся на две части, условно промышленники и финансисты. Промышленники, кто реально производит и зарабатывает мировую валюту, а финасисты, кто ее виртуально рисует и на этом сами живут и дают ее тем, кто их слушается. Они вступили в противоречия