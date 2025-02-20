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Трамп назвал козырь России в переговорах по Украине

Президент США отметил, что РФ контролирует значительную часть территорий

20 февраля 2025, 20:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает преимуществом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что русские хотят закончить конфликт. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", – отметил Трамп.

Администрация США подчеркивала необходимость дипломатического решения конфликта. Сам Трамп не раз говорил, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно за год. В противном случае, по словам американского лидера, может начаться Третья мировая война. Трамп утверждает, что при сохранении курса бывшего президента Джо Байдена она началась бы уже в этом году. Однако президент США ответил, что такая война не соответствует ничьим интересам.

Политика Дональд Трамп

Комментарии 9

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Musik

20:52:30 20-02-2025

Логично.

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Гость

21:01:40 20-02-2025

Трампа нужно номинировать на Нобелевскую премию мира.

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Гость

08:07:30 21-02-2025

Гость (21:01:40 20-02-2025) Трампа нужно номинировать на Нобелевскую премию мира.... Окраинцы с осени, после его выборов уже собирали петиции номинировать Трампа. Как сейчас они, неизвестно.

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Гость

21:19:05 20-02-2025

Главный козырь - наша непобедимая армия!

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Musik

08:17:32 21-02-2025

Гость (21:19:05 20-02-2025) Главный козырь - наша непобедимая армия!... И флот

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Гена

22:14:36 20-02-2025

Трамп не может сообразить как что нить урвать из сложившейся ситуации

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Гость

07:59:03 21-02-2025

Что он не говорит ничего ешё не изменилось и не меняется. Скорее всего и не будет менятся. Шоу.

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Гость

09:31:05 21-02-2025

при сохранении курса бывшего президента Джо Байдена она началась бы уже в этом году --- теперь поди не начнется. Хотя англичане хотят

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Гость

11:37:10 21-02-2025

Походу Запад раскололся на две части, условно промышленники и финансисты. Промышленники, кто реально производит и зарабатывает мировую валюту, а финасисты, кто ее виртуально рисует и на этом сами живут и дают ее тем, кто их слушается. Они вступили в противоречия

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