Дональд Трамп отвел на урегулирование украинского конфликта год

В противном случае, по его словам, может начаться Третья мировая война

20 февраля 2025, 08:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно за год. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В противном случае, по словам американского лидера, может начаться Третья мировая война. Трамп утверждает, что при сохранении курса бывшего президента Джо Байдена она началась бы уже в этом году. Однако президент США ответил, что такая война не соответствует ничьим интересам.

"Мы это закончим. Никому не будет [толку] от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится", – заявил Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами.

Ранее Трамп прокомментировал результаты переговоров США и РФ в Эр-Рияде 18 февраля. Он отозвался о прошедшей встрече позитивно и заявил, что стал "намного более уверен" в заключении сделки по урегулированию украинского конфликта. Также президент США допустил возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля.