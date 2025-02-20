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Дональд Трамп отвел на урегулирование украинского конфликта год

В противном случае, по его словам, может начаться Третья мировая война

20 февраля 2025, 08:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно за год. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В противном случае, по словам американского лидера, может начаться Третья мировая война. Трамп утверждает, что при сохранении курса бывшего президента Джо Байдена она началась бы уже в этом году. Однако президент США ответил, что такая война не соответствует ничьим интересам.

"Мы это закончим. Никому не будет [толку] от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится", – заявил Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами.

Ранее Трамп прокомментировал результаты переговоров США и РФ в Эр-Рияде 18 февраля. Он отозвался о прошедшей встрече позитивно и заявил, что стал "намного более уверен" в заключении сделки по урегулированию украинского конфликта. Также президент США допустил возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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США Политика Дональд Трамп

Комментарии 8

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Гость

09:15:09 20-02-2025

Блин, долго. Может без Трампа быстрей получится?

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Гость

09:28:15 20-02-2025

Гость (09:15:09 20-02-2025) Блин, долго. Может без Трампа быстрей получится?... Да? Уже 3 года пытаемся, а становится всё хуже.

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Гость

09:34:25 20-02-2025

Гость (09:28:15 20-02-2025) Да? Уже 3 года пытаемся, а становится всё хуже.... а становится всё хуже --- так Украине тоже. И кому хуже, еще вопрос

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гость

10:14:54 20-02-2025

а становится всё хуже --- так Украине тоже. И кому хуже, еще вопрос

Вы напоминаете персонаж в анекдоте "где бог пообещал, что сделать при условии что соседу это вдвойне"
Так по анекдоту персонаж сказал - Боже выткни мне глаз.

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Гость

11:24:27 20-02-2025

гость (10:14:54 20-02-2025) а становится всё хуже --- так Украине тоже. И кому хуже, еще... Ну если сосед про это знает и он не дурак, он будет договариваться. А если он сам хочет вам выткнуть глаз, даже потеряв два своих, вам придется с ним разбираться, иначе будете без глаза, а сосед с обоими глазами

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Гость

11:20:03 20-02-2025

Так, погодите. А как же наши враги клятые пиндосы и ты ды и ты пы? Уже друзья что ли? Ах да, там наверху вроде заговорили об ервоатлантических русофобах, позабыв про англосаксов.

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Гость

11:36:50 20-02-2025

Гость (11:20:03 20-02-2025) Так, погодите. А как же наши враги клятые пиндосы и ты ды и ... наши враги клятые пиндосы --- пиндосы, как и украинцы, как и европейцы, сейчас сильно разные, они сейчас даже друг другу по ушам стреляют. А один прогрессивный либеральный европеец в Фицо пять пуль всадил

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Гость

16:04:38 20-02-2025

Помню как-то уже давненько с большой помпой проводил переговоры Трамп с северокорейцем Ким Чен Ыном. Шуму было много, даже чересчур, а потом тихо-тихо сошло на нет. Чем дело кончилось? А ничем. Ким как запускал ракеты, так и продолжает, как враждует с соседями на юге, такими же корейцами, так и враждует. Вот такой итог. Так что, как говорится в старой поговорке, на Трампа надейся, а сам не плошай.

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