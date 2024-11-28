Трамп назвал своего кандидата на пост спецпосланника по Украине

Ранее Кит Келлог предлагал начать переговоры, основываясь на текущей линии фронта

28 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, которая включает службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности при его президентстве.

Отметим, что Келлог уже выдвигал инициативу по конфликту на Украине. В июне вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем он заявил, что прекращение огня должно будет основываться на преобладающих линиях фронта. Украине же заявят: либо она начинает переговоры, либо США прекратит поддержку Киева.

Келлог и Фляйц тогда говорили, что Трамп отреагировал на их план положительно, однако это не означает, что американский политик с ним полностью согласен.