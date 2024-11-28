Трамп назвал своего кандидата на пост спецпосланника по Украине
Ранее Кит Келлог предлагал начать переговоры, основываясь на текущей линии фронта
28 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик заявил, что у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, которая включает службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности при его президентстве.
Отметим, что Келлог уже выдвигал инициативу по конфликту на Украине. В июне вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем он заявил, что прекращение огня должно будет основываться на преобладающих линиях фронта. Украине же заявят: либо она начинает переговоры, либо США прекратит поддержку Киева.
Келлог и Фляйц тогда говорили, что Трамп отреагировал на их план положительно, однако это не означает, что американский политик с ним полностью согласен.
08:21:47 28-11-2024
Фото конечно в тему
09:00:38 28-11-2024
Украине же заявят: либо она начинает переговоры, либо США прекратит поддержку Киева --- она не начнет, у них это запрещено законом. Поэтому есть вероятность, что все может кончится не совсем переговорами