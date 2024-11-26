Трамп предложил девочке купить ее волосы за миллионы

Политик заметил ее в гольф-клубе

26 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Дональд Трамп с девочкой в гольф-клубе / Кадр из видео

Дональд Трамп сделал неожиданное предложение девочке. Он захотел купить ее волосы.

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором Трамп, находясь за рулем гольф-кара, останавливается рядом с темнокожей девочкой с кудрявыми волосами и выражает свое восхищение ее прической. Запись была сделана в гольф-клубе Трампа во Флориде в выходные дни.

"Мне нравится эта девочка. Мне нравятся ее волосы. Я хочу купить ее волосы. Я заплачу тебе миллионы", – сказал Трамп. Затем он ненадолго посадил девочку в гольф-кар, поговорил с ней, сделал совместное фото и уехал.

При этом 78-летний политик не уточнил, для чего ему понадобились волосы девочки.