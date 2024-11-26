Трамп предложил девочке купить ее волосы за миллионы
Политик заметил ее в гольф-клубе
26 ноября 2024, 18:45, ИА Амител
Дональд Трамп с девочкой в гольф-клубе / Кадр из видео
Дональд Трамп сделал неожиданное предложение девочке. Он захотел купить ее волосы.
В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором Трамп, находясь за рулем гольф-кара, останавливается рядом с темнокожей девочкой с кудрявыми волосами и выражает свое восхищение ее прической. Запись была сделана в гольф-клубе Трампа во Флориде в выходные дни.
"Мне нравится эта девочка. Мне нравятся ее волосы. Я хочу купить ее волосы. Я заплачу тебе миллионы", – сказал Трамп. Затем он ненадолго посадил девочку в гольф-кар, поговорил с ней, сделал совместное фото и уехал.
При этом 78-летний политик не уточнил, для чего ему понадобились волосы девочки.
19:06:57 26-11-2024
Риторический вопрос: - Ну куда ещё можно пересадить чёрные кудрявые волосы? Тем-более в 78 лет)))))
20:29:16 26-11-2024
Гость (19:06:57 26-11-2024) Риторический вопрос: - Ну куда ещё можно пересадить чёрные к... в подмыхи)))
19:32:57 26-11-2024
"Ну куда ещё можно пересадить чёрные кудрявые волосы?" -------- С ходу назову пару десятков мест, никаким образом к интимным не относящимся. Но вас же не это интересует? У вас "половой стоит вопрос" (с)
Ну и вопрос еще более риторический, к вам не относящийся.
Когда уже вход в Интернет по паспорту сделают, что бы озаботы перед зеркалом озабачивались?