Трамп назвал ядерный конфликт главной опасностью для человечества

Он также отпустил укол в сторону Джо Байдена

13 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Взрыв / Фото: pxhere.com/ru/photo/1285422

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для человечества является не глобальное изменение климата, а возможный конфликт с использованием ядерного оружия.

Такое заявление он сделал в понедельник в интервью Илону Маску, владельцу платформы X (ранее Twitter). Беседа транслировалась на сайте X.

"Основная угроза — это не глобальное потепление, при котором уровень мирового океана поднимется на одну восьмую дюйма (около 3 метров) в течение 400 лет, — отметил Трамп. — Основная угроза — это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть существенный ядерный арсенал".

По мнению Трампа, политика нынешней администрации может привести к третьей мировой войне. "Сейчас есть несколько мест, где конфликты могут привести к третьей мировой войне без каких-либо на то причин", — считает бывший президент США.