Трамп назвал ядерный конфликт главной опасностью для человечества
Он также отпустил укол в сторону Джо Байдена
13 августа 2024, 12:00, ИА Амител
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для человечества является не глобальное изменение климата, а возможный конфликт с использованием ядерного оружия.
Такое заявление он сделал в понедельник в интервью Илону Маску, владельцу платформы X (ранее Twitter). Беседа транслировалась на сайте X.
"Основная угроза — это не глобальное потепление, при котором уровень мирового океана поднимется на одну восьмую дюйма (около 3 метров) в течение 400 лет, — отметил Трамп. — Основная угроза — это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть существенный ядерный арсенал".
По мнению Трампа, политика нынешней администрации может привести к третьей мировой войне. "Сейчас есть несколько мест, где конфликты могут привести к третьей мировой войне без каких-либо на то причин", — считает бывший президент США.
12:19:40 13-08-2024
Причина третьей мировой-хищнический империализм.
12:53:36 13-08-2024
уровень мирового океана поднимется на одну восьмую дюйма (около 3 метров) в течение 400 лет --- ядерный конфликт походу правда опасней
13:08:01 13-08-2024
Гость (12:53:36 13-08-2024) уровень мирового океана поднимется на одну восьмую дюйма (ок... дюйм - 2,5см. это штоп вы, жертвы ЕГ, особо не пужались
13:02:15 13-08-2024
генсек всея америки.
упаси боже мир сей от засилья маразматиков...
13:08:23 13-08-2024
Мусик (13:02:15 13-08-2024) генсек всея америки.упаси боже мир сей от засилья маразм... По-вашему Бидон лучше?)
13:52:58 13-08-2024
Гость (13:08:23 13-08-2024) По-вашему Бидон лучше?)... да. прикольнее.
16:36:33 13-08-2024
Дедушки заигрались в шахматы.
Где в роли пешек простые люди, а шахматная доска это вся украина.