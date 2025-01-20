Трамп обещал отменить "глупые указы" Байдена сразу после инаугурации
Он заявил, что не будет растягивать этот процесс на недели
20 января 2025, 10:30, ИА Амител
Избранный президент США Дональд Трамп обещал в течение нескольких часов после своей инаугурации отменить "глупые и радикальные" указы уходящего американского лидера Джо Байдена. Как сообщает ТАСС, об этом сказал политик во время выступления перед своими сторонниками на митинге в спортарене Capital One в Вашингтоне.
"Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность", – заявил Трамп.
Президент также отметил, что накануне кто-то призвал его "не подписывать так много" документов в один день, предложил делать это неделями. На что он ответил, что "черта с два" он будет подписывать их так долго и сделает это сразу.
Напомним, Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии, вице-президентом США Камалой Харрис на выборах президента США в ноябре. Его инаугурация состоится 20 января.
11:26:34 20-01-2025
Посмотрим... что Трамп считает глупыми указами Байдена.
12:06:45 20-01-2025
А Путин Путинский указ о пенсионном возрасте после следующей или после летающей инаугурации не отменит ?
12:44:40 20-01-2025
Может он нам и ютуб разблокирует?