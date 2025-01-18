Она получила название "мемкоин"

18 января 2025, 19:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты под названием "мемкоин". Об этом он рассказал в своей соцсети Truth Social.

"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", – заявил Трамп.

Что представляет собой новая криптовалюта, в каких объемах будет осуществлена ее эмиссия и другие подробности политик не привел.

20 января Дональд Трамп вступит в должность президента США. Представители России при этом не будут присутствовать на инаугурации.