Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты
Она получила название "мемкоин"
18 января 2025, 19:35, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты под названием "мемкоин". Об этом он рассказал в своей соцсети Truth Social.
"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", – заявил Трамп.
Что представляет собой новая криптовалюта, в каких объемах будет осуществлена ее эмиссия и другие подробности политик не привел.
20 января Дональд Трамп вступит в должность президента США. Представители России при этом не будут присутствовать на инаугурации.
00:26:59 19-01-2025
Чувствует Дони, что скоро доллар крякнет.
09:18:41 19-01-2025
Надо брать