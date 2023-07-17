Трамп рассказал, как он завершит конфликт на Украине за день

Для этого бывшему президенту США нужно снова занять пост главы государства

17 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать конфликт на Украине в случае своего переизбрания в 2024 году.

Он сообщил, что после победы скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку". А Владимира Путина поставит перед условием, что если Москва не заключит соглашение, то "мы дадим им [украинцам] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется".

"Я заключу сделку за один день", – цитирует его ТАСС.

Отметим, что Дональд Трамп и раньше неоднократно заявлял о намерении разрешить украинский конфликт за 24 часа. Однако как он собирался это делать, не уточнял.