Трамп рассказал, как он завершит конфликт на Украине за день
Для этого бывшему президенту США нужно снова занять пост главы государства
17 июля 2023, 13:45, ИА Амител
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать конфликт на Украине в случае своего переизбрания в 2024 году.
Он сообщил, что после победы скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку". А Владимира Путина поставит перед условием, что если Москва не заключит соглашение, то "мы дадим им [украинцам] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется".
"Я заключу сделку за один день", – цитирует его ТАСС.
Отметим, что Дональд Трамп и раньше неоднократно заявлял о намерении разрешить украинский конфликт за 24 часа. Однако как он собирался это делать, не уточнял.
15:31:13 17-07-2023
Безголовый, в таком тоне, ультиматумом с Россией у него нет шансов о чем либо договориться, ни за день ни вообще когда-либо. А если действительно что-то начнет поставлять серьезное на Украину, то спровоцирует 3-ю мировую уже однозначно. Еще один безмозглый политикан.