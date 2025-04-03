Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы торгового дисбаланса

Как объясняют СМИ, это даст ему больше возможностей в сфере тарифов

03 апреля 2025, 16:38, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за угрозы дефицита торгового баланса национальной безопасности страны. Об этом сообщает РБК.

По словам главы государства, "источник угрозы находится за пределами страны" – во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. По этой причине он решил ввести чрезвычайное положение.

Кроме того, он указал, что в двусторонних торговых отношениях между США и странами мира "отсутствует взаимность". Он назвал несопоставимыми "тарифные ставки и нетарифные барьеры, а также экономическую политику торговых партнеров США". По его мнению, это подавляет внутренние зарплаты и потребление.

Как отмечают СМИ, чрезвычайное положение дает Трампу больше полномочий в сфере изменения тарифов. Ранее он объявил о введении "зеркальных" пошлин в размере от 10 до 50% в отношении десятков стран – президент США считает, что это станет "декларацией экономической независимости".