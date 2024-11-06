Трамп опережает Харрис по числу голосов на выборах президента США
Кандидат от Республиканской партии пока лидирует со значительным отрывом
06 ноября 2024, 07:45, ИА Амител
Дональд Трамп и Камала Харрис / Скриншот из видеозаписи дебатов
Республиканец Дональд Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов на президентских выборах в США.
По данным Associated Press на 07:35 по барнаульскому времени, Трамп заручился уже 23 голосами, а его соперница – только тремя.
Для победы кандидату необходимо набрать не меньше 270 голосов выборщиков из 538.
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07:56:27 06-11-2024
хорошо
08:18:14 06-11-2024
Гость (07:56:27 06-11-2024) хорошо... а что хорошего?
08:45:59 06-11-2024
Элен без ребят (08:18:14 06-11-2024) а что хорошего? ... мне хорошо и хватит
08:27:53 06-11-2024
В Яндекс Дзене похуже новости. Опасно если главой мирового гегемона станет баба хохотушка. Нажмет сдуру
08:56:21 06-11-2024
Гость (08:27:53 06-11-2024) В Яндекс Дзене похуже новости. Опасно если главой мирового г... Негр с дуру не нажал, а баба нажмёте.
Думай что говоришь
09:40:49 06-11-2024
Гость (08:56:21 06-11-2024) Негр с дуру не нажал, а баба нажмёте.Думай что говоришь ... Сравнил негра с бабой. Она и баба то цветная. Но еще и баба. Будет не в настроении, весь мир огребет
08:41:54 06-11-2024
делаем ставки господа.. трамп-53-58%, харис-47-52%
10:26:37 06-11-2024
Гость (08:41:54 06-11-2024) делаем ставки господа.. трамп-53-58%, харис-47-52%... В среднем, каждый по 52% наберет
08:46:44 06-11-2024
никто в сша не победит
никто не станет президентом
Эта молодая женщина Харис проиграет но победу припишут разумеется ей
Ну а поскольку в сша уже сложилась революционная ситуация:
Как говорил Ленин верхи не могут управлять по новому а низы не хотят жить по старому + куча оружия на руках
Можете попрощаться с сша
08:54:21 06-11-2024
майор (08:46:44 06-11-2024) никто в сша не победитникто не станет президентомЭта... Вашими бы устами да щи хлебать...
09:11:52 06-11-2024
майор (08:46:44 06-11-2024) никто в сша не победитникто не станет президентомЭта... Ох и забористая же у вас трава! С утра дунули или с вечера не отпускает?
09:44:45 06-11-2024
майор (08:46:44 06-11-2024) никто в сша не победитникто не станет президентомЭта... Ленина еще приплел, диванный аналитик. Хоть бы почитал, чем комменты писать
10:02:14 06-11-2024
Гость (09:44:45 06-11-2024) Ленина еще приплел, диванный аналитик. Хоть бы почитал, чем ... если начать всех борзописцев читать мозги раком встанут. В таких делах опыт нужен и здоровое недоверие ко всему и всем
Еще раз повторяю для непонятливых. Можете попрощаться с сша
Там будет еще жесче и кроваваее чем у нас в 1918
09:12:41 06-11-2024
что когда будет окончательный вердикт?
09:48:04 06-11-2024
Гость (09:12:41 06-11-2024) что когда будет окончательный вердикт?... Хреноватые пока новости поступают. Может баба победиь. Будет ржать. Старый падал постоянно, эта будет ржать. Там президенты с каждым разом все смешней. Это опасно
11:29:29 06-11-2024
Гость (09:40:49 06-11-2024) Сравнил негра с бабой. Она и баба то цветная. Но еще и баба.... Она просто говорящий рот. Ей в серьгу с жемчугом (а по факту там динамик и аккумулятор) постоянно надиктовывают что говорить. За ней стоят институты управления, советники, военные. По большому счету у них от президента мало что зависит. Так, петрушки говорящие, шоу устраивающие.
12:24:26 06-11-2024
Гость (11:29:29 06-11-2024) Она просто говорящий рот. Ей в серьгу с жемчугом (а по факту... Это еще хуже. Если они ее в президенты мирового гегемона толкают, то у них ума не больше, чем у нее. Она среди них еще лучшая, значит за кого-то из них еще меньше проголосуют. А что наговорят кукле, у которой своего ума нет, вообще неизвестно, ее можно и подставить, сказать, так это она запустила, что с нее взять, баба
12:26:23 06-11-2024
Гость (11:29:29 06-11-2024) Она просто говорящий рот. Ей в серьгу с жемчугом (а по факту... Реакция будет на ее действия, потому что, что ей в ухо говорят, никто не знает. А если она сама не соображает, что делать, ее могут и подставить
09:50:35 06-11-2024
я против бабы - запишите там
09:54:18 06-11-2024
Выборы в США настолько "прозрачны и демократичны", что при таком раскладе голосов, кто будет президентом, точно будет известно только в начале следующего года.
10:03:27 06-11-2024
ППШариков (09:54:18 06-11-2024) Выборы в США настолько "прозрачны и демократичны", что при т... Хорошо бы уже после сво. Было бы уже пофиг
10:21:25 06-11-2024
Гость (10:03:27 06-11-2024) Хорошо бы уже после сво. . с бабой сво не закончится
10:22:08 06-11-2024
Гость (10:03:27 06-11-2024) Хорошо бы уже после сво. Было бы уже пофиг... Да оно и так пофиг, "хрен редьки не слаще"
10:10:48 06-11-2024
такое ощущение что половина,а то и больше,комментаторов проживают уже в США или как минимум собираются туда переезжать,а по мне какая разница кто там будет говорящей головой,мне там не жить и зачем тогда заморачиваться
10:30:21 06-11-2024
гость (10:10:48 06-11-2024) такое ощущение что половина,а то и больше,комментаторов прож... зарплату из за бугра видимо получают или хранят там "честно заработанные", вот и тревожатся, или по привычке западу в рот заглядывают, дома то не на что смотреть, одни проблемы, хоть отвлечься немного
10:17:10 06-11-2024
меня волнует только один вопрос - какого черта российский рубль слабеет? на сколько цены взлетят в декабре... на 100%, 200%?
10:40:32 06-11-2024
Вчера с утра начались выборы в США. Мы все должны помочь американцам выбрать правильного президента. В течение дня ждал уведомления от Госуслуг. Не дождался. Полез сам на сайт Госуслуг - а там даже такой опции "Выбрать президента США" нету!! Меня одного не включили в список избирателей??? Я за что плачу налоги??
10:54:44 06-11-2024
Возможно там сейчас все решается, и рубль, и сво, и многе другое. Это не Молдова и даже не Германия, это мировой гегемон, пальцем щелкнет и рубля не будет. А она только поржет
11:24:56 06-11-2024
Уважаемые граждане! Все успели проголосовать за нашего кандидата на Госуслугах?
11:43:14 06-11-2024
Гость (11:24:56 06-11-2024) проголосовать за нашего кандидата на Госуслугах. тормозит программа! разработчику 3 балла!
11:31:15 06-11-2024
В Нью-Йорке уже Харрис Трампа сделала, хреновое развитие событий, походу баба будет. Там чуть ли не за месяц голосование началось, возможно действующая администорация уже все нарисовала