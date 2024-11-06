Трамп опережает Харрис по числу голосов на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии пока лидирует со значительным отрывом

06 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Дональд Трамп и Камала Харрис / Скриншот из видеозаписи дебатов

Республиканец Дональд Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов на президентских выборах в США.

По данным Associated Press на 07:35 по барнаульскому времени, Трамп заручился уже 23 голосами, а его соперница – только тремя.

Для победы кандидату необходимо набрать не меньше 270 голосов выборщиков из 538.