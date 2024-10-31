Илон Маск предсказал США самый веселый период при победе Трампа на выборах президента
Это будет потрясающе, считает бизнесмен
31 октября 2024, 14:45, ИА Амител
Миллиардер Илон Маск предположил, каким станет будущее США при победе Дональда Трампа на выборах президента США.
В собственной соцсети X бизнесмен написал, что это будет самое веселое время для страны.
"Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки... Это будет потрясающе", – предсказал он.
Ранее актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.
14:55:32 31-10-2024
Хорошая новость
15:41:41 31-10-2024
Гость (14:55:32 31-10-2024) Хорошая новость...
Для кого?
16:54:41 31-10-2024
Вангую победит Харрис. Проверю свою интуицию. Женщину впрезиденты США))
08:46:54 01-11-2024
Гость (16:54:41 31-10-2024) Вангую победит Харрис. Проверю свою интуицию. Женщину впрези... Женщину впрезиденты США --- потом нетрадиционала. Ну если баба не развалит