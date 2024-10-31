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Илон Маск предсказал США самый веселый период при победе Трампа на выборах президента

Это будет потрясающе, считает бизнесмен

31 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Миллиардер Илон Маск предположил, каким станет будущее США при победе Дональда Трампа на выборах президента США.

В собственной соцсети X бизнесмен написал, что это будет самое веселое время для страны.

"Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки... Это будет потрясающе", – предсказал он.

Ранее актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.

США
Читайте также в сюжете: Выборы президента США

Комментарии 4

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Гость

14:55:32 31-10-2024

Хорошая новость

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Гость

15:41:41 31-10-2024

Гость (14:55:32 31-10-2024) Хорошая новость...
Для кого?

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Гость

16:54:41 31-10-2024

Вангую победит Харрис. Проверю свою интуицию. Женщину впрезиденты США))

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Гость

08:46:54 01-11-2024

Гость (16:54:41 31-10-2024) Вангую победит Харрис. Проверю свою интуицию. Женщину впрези... Женщину впрезиденты США --- потом нетрадиционала. Ну если баба не развалит

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