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Трамп ответил на вопрос, почему Путин не приехал в Стамбул

Он надеется, что Москва и Киев смогут "что-то сделать", поскольку конфликт должен прекратиться

15 мая 2025, 19:30, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не приехал в Стамбул для переговоров по Украине. Как сообщает РБК, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Катаре.

"Зачем ему ехать, если я не поеду?" – ответил Трамп.

Президент Соединенных Штатов также заявил, что может отправиться в Стамбул 16 мая, если между РФ и Украиной в переговорах будет продвижение. Он надеется, что Москва и Киев смогут "что-то сделать", поскольку конфликт должен прекратиться.

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. Как заявляли в Кремле, Москву будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Политика Дональд Трамп

Комментарии 6

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Мусик

19:42:09 15-05-2025

а он приколист...

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Гость

20:11:12 15-05-2025

Бес комментариев.

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Sic semper tyrannis

21:30:37 15-05-2025

Гость (20:11:12 15-05-2025) Бес комментариев....
Черт обсуждений

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Musik

09:36:56 16-05-2025

Sic semper tyrannis (21:30:37 15-05-2025) Черт обсуждений... если Трамп читает Амик - он с вас расстроится.

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Гость

06:11:11 16-05-2025

Трамп - трепло высший пробы.

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Гость

06:36:48 16-05-2025

Пескова можно сокращать?!...
Есть кому "Нести пургу"!...

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