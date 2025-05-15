Трамп ответил на вопрос, почему Путин не приехал в Стамбул

Он надеется, что Москва и Киев смогут "что-то сделать", поскольку конфликт должен прекратиться

15 мая 2025, 19:30, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не приехал в Стамбул для переговоров по Украине. Как сообщает РБК, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Катаре.

"Зачем ему ехать, если я не поеду?" – ответил Трамп.

Президент Соединенных Штатов также заявил, что может отправиться в Стамбул 16 мая, если между РФ и Украиной в переговорах будет продвижение. Он надеется, что Москва и Киев смогут "что-то сделать", поскольку конфликт должен прекратиться.

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. Как заявляли в Кремле, Москву будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.