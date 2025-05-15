Трамп ответил на вопрос, почему Путин не приехал в Стамбул
Он надеется, что Москва и Киев смогут "что-то сделать", поскольку конфликт должен прекратиться
15 мая 2025, 19:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не приехал в Стамбул для переговоров по Украине. Как сообщает РБК, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Катаре.
"Зачем ему ехать, если я не поеду?" – ответил Трамп.
Президент Соединенных Штатов также заявил, что может отправиться в Стамбул 16 мая, если между РФ и Украиной в переговорах будет продвижение. Он надеется, что Москва и Киев смогут "что-то сделать", поскольку конфликт должен прекратиться.
Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. Как заявляли в Кремле, Москву будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
19:42:09 15-05-2025
а он приколист...
20:11:12 15-05-2025
Бес комментариев.
21:30:37 15-05-2025
Гость (20:11:12 15-05-2025) Бес комментариев....
Черт обсуждений
09:36:56 16-05-2025
Sic semper tyrannis (21:30:37 15-05-2025) Черт обсуждений... если Трамп читает Амик - он с вас расстроится.
06:11:11 16-05-2025
Трамп - трепло высший пробы.
06:36:48 16-05-2025
Пескова можно сокращать?!...
Есть кому "Нести пургу"!...