В Стамбул прилетел самолет специального летного отряда "Россия"

Он используется для перевозки первых лиц государства и представителей высших органов власти

15 мая 2025, 12:31, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Самолет специального летного отряда "Россия" прибыл в Стамбул. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Спецотряд "Россия" занимается авиационными перевозками президента, членов правительства, спикеров Совфеда и Госдумы, а также других представителей высших органов власти. Самолет Ил-62М вылетел из Москвы накануне вечером. Он долетел до Астрахани, после чего развернулся в направлении Волгограда и оттуда последовал в Стамбул. Уже в 03:15 мск он приземлился в турецком городе.

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. Как заявляли в Кремле, Москву будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

СМИ сообщали, что в украинскую делегацию войдет президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, а также главы МИД и Минобороны Украины. От США переговоры посетить должны госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.