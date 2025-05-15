В Стамбул прилетел самолет специального летного отряда "Россия"
Он используется для перевозки первых лиц государства и представителей высших органов власти
15 мая 2025, 12:31, ИА Амител
Самолет специального летного отряда "Россия" прибыл в Стамбул. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Спецотряд "Россия" занимается авиационными перевозками президента, членов правительства, спикеров Совфеда и Госдумы, а также других представителей высших органов власти. Самолет Ил-62М вылетел из Москвы накануне вечером. Он долетел до Астрахани, после чего развернулся в направлении Волгограда и оттуда последовал в Стамбул. Уже в 03:15 мск он приземлился в турецком городе.
Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. Как заявляли в Кремле, Москву будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
СМИ сообщали, что в украинскую делегацию войдет президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, а также главы МИД и Минобороны Украины. От США переговоры посетить должны госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.
12:52:24 15-05-2025
Не томите. 15 мая уже кончается.
13:43:49 15-05-2025
Гость (12:52:24 15-05-2025) Не томите. 15 мая уже кончается.... У них еще утро, часа 4 поди посидят. Завтра прилетит американец, надо ему какие-то результаты показать, объяснить, кто виноват, что не получилось
13:41:45 15-05-2025
Вечером наверное сообщат, что улетел домой
14:48:42 15-05-2025
Гость (13:41:45 15-05-2025) Вечером наверное сообщат, что улетел домой... отбомбится - и прилетит ковыляя во мгле.
на честном слове и на одном крыле.
14:54:30 15-05-2025
Давно Мединский не отдыхал в Турции, да на льготных условиях)))