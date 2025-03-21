Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США

Президент считает, что ведомство создает лишнюю бюрократию

21 марта 2025, 15:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале процесса ликвидации Министерства образования и передаче его полномочий штатам. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В указе говорится, что уровень образования в стране сильно снизился, и в содержании ведомства больше нет смысла.

Сам Трамп считает, что Минобр создает лишнюю бюрократию, а федеральный контроль за этой сферой оказался бесполезен. По мнению президента, закрытие министерства улучшит реализацию образовательных программ.

Для полного упразднения министерства потребуется одобрение Конгресса.