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Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США

Президент считает, что ведомство создает лишнюю бюрократию

21 марта 2025, 15:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале процесса ликвидации Министерства образования и передаче его полномочий штатам. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В указе говорится, что уровень образования в стране сильно снизился, и в содержании ведомства больше нет смысла.

Сам Трамп считает, что Минобр создает лишнюю бюрократию, а федеральный контроль за этой сферой оказался бесполезен. По мнению президента, закрытие министерства улучшит реализацию образовательных программ.

Для полного упразднения министерства потребуется одобрение Конгресса.

США Дональд Трамп

Комментарии 12

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Шинник

15:50:13 21-03-2025

"ну тупые"

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Гость

16:35:16 21-03-2025

Шинник (15:50:13 21-03-2025) "ну тупые"... С языка снял

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Гость

16:37:31 21-03-2025

Молодец

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Гость

17:21:47 21-03-2025

А у нас пенсионный фонд можно устранить?

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dok_CФ

17:34:38 21-03-2025

Для них это нормально, купят в европе и не только..

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Гость

17:56:41 21-03-2025

Трамп второй Горбачев, в Америке перестройка.

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гость

20:07:16 21-03-2025

Гость (17:56:41 21-03-2025) Трамп второй Горбачев, в Америке перестройка....
Серьезно? таблетки не пил еще сегодня? Так ЮЭСЭЙ только на себя всегда тащили а Горбачев только от своей страны, не? Историю покури перед сном.

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Кхм...

20:16:07 21-03-2025

А много ли было пользы с этих федеральных щекотрясов?

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Гость

21:08:26 21-03-2025

Кхм... (20:16:07 21-03-2025) А много ли было пользы с этих федеральных щекотрясов?... Вот именно.

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Пузырек

20:58:21 21-03-2025

Зачем мы США обсуждаем. Наше тоже надо на свалку. Один Фурсенко чего стоит.

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Гость

01:04:36 22-03-2025

Трамп ведёт глупые Штаты в ту же пропасть, в которую Горби свалил Союз: словеса - прогрессивные, тогда как дела мостят путь к катастрофе...

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Гость

08:02:42 22-03-2025

Наши местные минобры тоже можно сократить. Толку от них нет. Как и от еще более паразитарного органа - рособрнадзора!

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