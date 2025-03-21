Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США
Президент считает, что ведомство создает лишнюю бюрократию
21 марта 2025, 15:45, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале процесса ликвидации Министерства образования и передаче его полномочий штатам. Документ опубликован на сайте Белого дома.
В указе говорится, что уровень образования в стране сильно снизился, и в содержании ведомства больше нет смысла.
Сам Трамп считает, что Минобр создает лишнюю бюрократию, а федеральный контроль за этой сферой оказался бесполезен. По мнению президента, закрытие министерства улучшит реализацию образовательных программ.
Для полного упразднения министерства потребуется одобрение Конгресса.
15:50:13 21-03-2025
"ну тупые"
16:35:16 21-03-2025
Шинник (15:50:13 21-03-2025) "ну тупые"... С языка снял
16:37:31 21-03-2025
Молодец
17:21:47 21-03-2025
А у нас пенсионный фонд можно устранить?
17:34:38 21-03-2025
Для них это нормально, купят в европе и не только..
17:56:41 21-03-2025
Трамп второй Горбачев, в Америке перестройка.
20:07:16 21-03-2025
Гость (17:56:41 21-03-2025) Трамп второй Горбачев, в Америке перестройка....
Серьезно? таблетки не пил еще сегодня? Так ЮЭСЭЙ только на себя всегда тащили а Горбачев только от своей страны, не? Историю покури перед сном.
20:16:07 21-03-2025
А много ли было пользы с этих федеральных щекотрясов?
21:08:26 21-03-2025
Кхм... (20:16:07 21-03-2025) А много ли было пользы с этих федеральных щекотрясов?... Вот именно.
20:58:21 21-03-2025
Зачем мы США обсуждаем. Наше тоже надо на свалку. Один Фурсенко чего стоит.
01:04:36 22-03-2025
Трамп ведёт глупые Штаты в ту же пропасть, в которую Горби свалил Союз: словеса - прогрессивные, тогда как дела мостят путь к катастрофе...
08:02:42 22-03-2025
Наши местные минобры тоже можно сократить. Толку от них нет. Как и от еще более паразитарного органа - рособрнадзора!