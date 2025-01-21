Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам

В ближайшие 90 дней власти оценят эффективность программ и их соответствие внешней политике президента США

21 января 2025, 16:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что приостановка помощи, выдаваемой другим странам на развитие, нужна для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США. В указе отмечается, что в дальнейшем помощь другим государствам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.

"Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", – отмечается в документе.

Напомним, что за первые часы пребывания на посту главы США Дональд Трамп подписал десятки указов, в том числе о выходе США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, а также начале процесса переименования Мексиканского залива в Американский.