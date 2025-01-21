Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам
В ближайшие 90 дней власти оценят эффективность программ и их соответствие внешней политике президента США
21 января 2025, 16:30, ИА Амител
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Белого дома.
Отмечается, что приостановка помощи, выдаваемой другим странам на развитие, нужна для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США. В указе отмечается, что в дальнейшем помощь другим государствам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.
"Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", – отмечается в документе.
Напомним, что за первые часы пребывания на посту главы США Дональд Трамп подписал десятки указов, в том числе о выходе США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, а также начале процесса переименования Мексиканского залива в Американский.
16:55:46 21-01-2025
о приостановке помощи другим странам --- офигеть, неужели Украине приостановят
19:57:45 21-01-2025
Гость (16:55:46 21-01-2025) о приостановке помощи другим странам --- офигеть, неужели У... может для нее и Израиля сделают исключение - надо смотреть документ. к тому же "приостановка" - это вообще что за понятие. наверняка юридические лазейки возможны. так - заявка о намерениях, прощупать почву и не более
17:17:28 21-01-2025
Ну Трамп... Ну сказал... Ну подписал... Что то слишком много внимания...
18:31:17 21-01-2025
Видимо, откажет в поддержке и Незалежной, дабы проверить долго ли сможет рыпаться жертва, если дать полную волю хищнику...
19:53:28 21-01-2025
Гость (18:31:17 21-01-2025) Видимо, откажет в поддержке и Незалежной, дабы проверить дол... всё что хотели они уже узнали
01:00:26 22-01-2025
Гость (18:31:17 21-01-2025) Видимо, откажет в поддержке и Незалежной, дабы проверить дол... вы что-то попутали. Там исконно славянские земли, русские. о каких хищниках базарите?!
11:53:06 22-01-2025
Украинцам на майдауне печеньки раздавали в целях "гармоничных и стабильных отношений внутри страны и между" соседскими...