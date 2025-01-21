В день инаугурации вновь избранный президент США подписал более 100 нормативных актов

21 января 2025, 11:43, ИА Амител

Инаугурация Дональда Трампа / Фото: кадр из сюжета телеканала NBC

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа. Вновь избранный президент США принес присягу и официально вступил в должность. Церемония запомнилась не только яркой речью нового американского лидера (и образом его жены Мелании), но и огромным количеством законодательных актов, который он сразу же подписал. Их было больше сотни. Для сравнения: четыре года назад Джо Байден подписал лишь 17 документов.

Главные громкие решения, которые уже принял Трамп в первый день своего президентства, – в материале amic.ru.

Борьба с мигрантами

Дональд Трамп еще во время предвыборной гонки предупреждал, что одним из главных направлений его работы станет миграционный вопрос. Новый американский лидер уже взялся за дело: он ввел на границе США и Мексики чрезвычайное положение. Этот шаг дал властям больше возможностей для депортации нелегалов.

Также президент отменил практику catch and release (англ. – "поймай и отпусти"), при которой пойманных мигрантов отпускали до суда. Теперь их будут в течение всего времени содержать под стражей. Охранять южную границу Штатов поручено военным.

Несколько решений направлено на сокращение количества одобренных заявлений о прошении убежища в стране.

Наконец, Дональд Трамп распорядился начать строительство нового участка стены на границе с Мексикой.

Также новый президент объявил масштабную войну наркокартелям. С 20 января их приравняли к террористическим организациям. Для борьбы с ними создадут специальные оперативные группы.

Помилование сторонников

Не забыл Трамп и о своих сторонниках, которые в 2021-м штурмовали Капитолий. Он уже распорядился помиловать 1,6 тысячи участников тех событий. Их либо отпустят, либо сократят срок содержания под стражей.

При этом большинство осужденных уже и так находятся на свободе – в реальности помилование коснется порядка 200 человек.

Раскрепощение энергетики

Трамп ранее обещал вернуть Америке статус мощной энергетической державы. В первый день своего президентского срока он отменил указы Байдена о бурении нефтяных и газовых скважин на Аляске, а также снял ограничения на экспорт сжиженного природного газа. Строительство новых трубопроводов будет упрощено.

Отдельные решения касаются электроэнергии – ситуацию в этой сфере Трамп счел критической, а потому объявил чрезвычайное положение. Цель – повысить производительность.

Отмена климатической повестки

Трамп отменил многие "зеленые" решения, принятые до него. Так, президент решил отказаться от льгот для производителей и владельцев электрокаров. Он рассчитывает, что это поможет возродить американский автопром.

Кроме того, с этого дня Штаты выходят из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп пытался сделать это еще в 2017-м, но Байден затем отменил все его решения. 47-й президент уже отправил в ООН письмо с уведомлением о выходе из договора.

Только два гендера

Дональд Трамп отменяет все государственные программы инклюзивности, гендерного и расового разнообразия.

"С сегодняшнего дня официальная политика правительства США заключается в том, что у нас только два гендера: мужской и женский", – сказал Трамп во время инаугурации. Соответствующие решения уже подписаны. Теперь только "мужской" и "женский" можно будет указывать в графе "пол" в официальных документах.

Программы по продвижению многогендерной идеологии больше нельзя будет финансировать из госбюджета.

Реформа власти

Трамп запретил американским чиновникам принимать новые документы, пока его команда полностью не вступит в свою власть. На этом этапе государственные институты не могут принимать на работу новых сотрудников. Всем, кто работает на удаленке (таких среди американских бюрократов большинство), велено немедленно вернуться на рабочие места для повышения эффективности.

Трамп анонсировал масштабное сокращение государственного аппарата. По его мнению, сейчас "машина власти" в Америке раздута, но при этом работает крайне неэффективно. Следить за ходом этой работы будет созданный Трампом Департамент эффективности правительства, который возглавит Илон Маск.

О том, как эксперты оценивают инаугурационную речь Дональда Трампа, читайте в материале amic.ru.