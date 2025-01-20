Трамп поручил организовать для него разговор с Путиным после инаугурации

Одной из тем разговоров может быть обсуждение личной встречи

20 января 2025, 13:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный звонок с российским лидером Владимиром Путиным в первые дни после инаугурации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, "Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным спустя несколько дней после вступления в должность". Одной из тем разговора может быть обсуждение личной встречи глав двух государств для урегулирования конфликта на Украине. Оно может случиться в ближайшие полгода.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Он отметил, что хочет провести переговоры с главой России раньше, чем через полгода после инаугурации.